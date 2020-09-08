Barzani PKK’ya sert çıktı: Asıl ahlaksız sizlersiniz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), terör örgütü PKK’nın kendilerine yönelik son dönemdeki eleştirilerine sert tepki gösterdi. Açıklamada, “Dünyada kölelik sona erdi ama PKK’da hâlâ kölelik devam ediyor” dendi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin 4 Eylül’de Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesine terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki yayın organı Özgür Politika gazetesi, “KDP, Ankara’nın hizmetinde” haberiyle tepki göstermiş, KDP yönetimini de ağır eleştirmişti. Ayrıca PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Duran Kalkan da KDP’yi suçlamıştı. Neçirvan Barzani

‘YANLIŞ SİYASET’

Kürdistan 24 sitesinin haberine göre, KDP Basın ve Kültür Kuruluşu’nun Gazetecilik Bölümü tarafından yapılan açıklamada, PKK’dan gelen suçlamalarla ilgili “Kürt partilerinin çoğu tehlikelerin farkında, kendilerine, halklarına ve vatanlarına bir zarar gelmemesi için bir çözüm ve destek yolu oluşturma çabası içinde. Bundan dolayı da PKK gibi yanlış siyasetle ki, Kürt halkı, hâlâ ne istediklerini, Kürt gençlerini neden öldürttüğünü anlamış değil, dalgalara karşı ters kulaç atacağına gelişen olaylara hakikat penceresinden bakmayı tercih ediyor” denildi.

‘NEREDEN GELDİNİZ ŞİMDİ NEREDESİNİZ’

PKK yayınlarının KDP’ye yönelik suçlama ve tehditlerinin yeni olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi: “Ancak PKK yetkililerince iş partimizin tarihi, öncüleri, Kürdistan’ın değerleri, kazanımları ve egemenliğine dil uzatmaya kadar vardı. Şüphesiz gerçeklerin açığa çıkması adına bunları yanıtsız bırakmayız ve size diyoruz ki: Siz kendinize baktınız mı? Nereden geldiniz, şimdi neredesiniz, hangi sebeple ortaya çıktınız ve şimdi ne ile uğraşıyorsunuz? Siz kendinize bakıyor musunuz?” “Sizler bir cevap istiyorsunuz” diye devam eden açıklamada, “Tüm Kürdistan için bir baş ağrısı haline gelen size neyin cevabını verelim? Kürdistan’ın her parçasında yeni bir ufuk açılırken siz bunu engelleme çabasındasınız” denildi.

‘MAZERET ARIYORSUNUZ’

KDP’nin açıklamasında ayrıca şu ifadelere de yer verildi: “Sizler kendi siyasi, askeri ve diplomatik yenilgilerinize mazeret bulmaya çalışıyorsunuz. Vicdan, PKK liderliğinden uzaklaşıp göç etmiş durumda. Neredeyse kendinizi ahlâk bekçileri olarak ilan edeceksiniz. Size ahlâksızlığın ne olduğunu söyleyelim: Kürdistan Bölgesi’nde sorun yaratmak ve onun onlarca yıllık mücadelesini yıkmaya çalışmak ahlâksızlıktır. Ahlâksızlık halkın malını mülkünü gasp etmek ve yüzlerce köyü viran etmektir. Sizler, ‘Silah bırakmıyoruz’ diyorsunuz, bize söyler misiniz, özgürleştirilmiş bir bölgede silahlarınızla neden ve kime karşı savaşıyorsunuz?”

BİLGİ NOTU

PKK ile KDP arasındaki önemli ihtilaflardan biri de Irak’ın kuzeyinde DEAŞ terörünün hedefi olan Ezidilerin yaşadığı Musul’un Sincar (Şengal) ilçesi. Neçirvan Barzani 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada PKK’yı ima ederek, “Şengal (Sincar), Ezidilerin acılarını göz önünde bulundurmadan siyasi hedeflerini hayata geçirmek isteyen yasa dışı silahlı grupların üssüne dönüşmüş vaziyette” demişti. IKBY özellikle Suriye sınırında yer alan Şengal (Sincar) bölgesinin terör örgütü PKK’nın üssüne dönüşmesinden rahatsız.