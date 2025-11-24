Bartholomeos Yunan basınına konuştu: ‘Türkiye azınlıklar için önemli adımlar attı’

Haberin Devamı

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Bartholomeos, “Gerçekten son yirmi yılda, azınlıkları ilgilendiren meselelerin halledilmesi yolunda Türkiye’de önemli adımlar atıldı. Bunlara, Patrikhane ve Rumları ilgilendiren konular da dahildir. Zaman zaman beliren zorluklara rağmen, azınlıklar için ortam düzeldi” değerlendirmesini yaptı. “Şüphesiz daha yapılabilecek pek çok şey var” diyen Bartholomeos, Patrikhane’nin Ekümenik kimliğinin kabulü ve Heybeliada Ruhban Okulu meselelerini gündeme getirdi.

‘OKULDAN ÜMİTLİYİZ’

“Yapılacak şeylerden birisi, ülkenin en eski faal kurumu olan Ekümenik (Evrensel) Patrikhanemizin tüzel kişiliğinin belirlenmesidir. Her halükarda, bizi ilgilendiren konuların halledilmesi için dua ediyoruz. Sabırlıyız ümitliyiz ve iyimseriz” dedi. Patrik Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili bir soruya da, “Okulun tekrar faaliyete geçeceği günün çok uzak olmayacağını ümit ediyoruz. Son derece iyimseriz.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sayın (Tayyip) Erdoğan’ın talimatı üzerine, Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin 2024 Mayıs’ında okulu ziyaret etti ve böylece bu istikamette bir gayret başlatıldı” yanıtını verdi.

“Sürdürülen üretken diyaloğun, meyve vereceğine inanıyoruz” diyen Patrik Bartholomeos, okulda önümüzdeki aylarda tamamlanacak restorasyon çalışmaları yapıldığına dikkati çekerek, “Devlet makamlarından restorasyon çalışmalarının tamamlanmasına dek mutlu haberin geleceğini ümit ediyoruz” diye konuştu.