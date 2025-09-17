Bartholomeos Beyaz Saray’da

Haberin Devamı

Yunan gazetecilere açıklama yapan Bartholemos görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu, Türkiye’deki Hıristiyanların durumu, Ukrayna ve Ortadoğu konularının yanı sıra Papa 14’üncü Leon’un bu yıl içinde programlanan Türkiye ziyaretini konuştuklarını söyledi. Patrik, 1971 yılında faaliyetini durduran Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili olarak “Trump bu konuda bilgi sahibiydi. Kendisine, Başkan Erdoğan’ın üstlendiği girişim sayesinde geçen yıl Patrikhane ile Türk hükümeti arasında diyalog başladığını anlattım. Bu diyaloğun geliştirilmesini ve okulun önümüzdeki yıl eylül ayında ilk öğrencilerini kabul edebilmesi için hızlandırılmasını arzuluyoruz” ifadesini kullandı.

ORTADOĞU UYARISI

Bartholomeos, “ABD Başkanı Trump, Türkiye’deki Hıristiyanların durumunu sordu. Türkiye’de çok az sayıda Rum Ortodoks Hıristiyan kaldığını, ayrıca ülkedeki tüm Hıristiyanların da nüfusun yüzde 1’i kadarını oluşturduklarını söyledim. Patrikhane, 1700 yıldır orada ve ilelebet orada kalacağını ümit ediyoruz. Ayrıca, Türkiye’deki Yahudileri de konuştuk. Onların sayısı da 14 bin civarında” dedi. Patrik, “ABD Başkanı’na Ortadoğu’daki Hıristiyanların hazin durumunu anlattım. Bu gidişle Hıristiyan kalmayacağından Ortadoğu’daki Hıristiyan ibadethaneleri müzelere dönüşecek. Bu konuya da ilgi göstermesini istedim” ifadelerini kullandı.