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Barselona, Tel Aviv ile 'kardeş şehir' anlaşmasını askıya aldı

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#Barselona#Tel Aviv#İspanya
Barselona, Tel Aviv ile kardeş şehir anlaşmasını askıya aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 12:25

İspanyol şehri Barselona, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Tel Aviv şehriyle imzladığı kardeş şehir anlaşmasını askıya aldı. Barselona şehri, Filistinlilerin haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle İsrail hükümetiyle kurumsal bağlarını kesti.

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İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinin başkenti Barcelona, uluslararası hukuku ve Filistinlilerin haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail hükümetiyle kurumsal bağlarını kesti.

Barselona Belediye Meclisi tarafından alınan kararda, Tel Aviv ile 1998 yılında imzaladığı kardeş şehir anlaşmasının askıya alındığı bildirildi.

ktidardaki Sosyalist Parti'nin ve aşırı sol bağımsızlık yanlısı grupların desteklediği önergede, "uluslararası hukuka saygı” ve “Filistin halkının temel hakları” yeniden tesis edilene kadar İsrail ile tüm resmi ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, belediye meclisi oturumunda yaptığı konuşmada “Gazze'de son bir buçuk yıldır yaşanan acı ve ölümler ve İsrail hükümetinin son saldırıları, herhangi bir ilişkiyi sürdürülemez kılıyor” dedi.

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#Barselona#Tel Aviv#İspanya

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