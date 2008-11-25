Barry Manilow dinleme cezası

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD’nin Colorado Eyaleti’ne bağlı Fort Lupton Kasabası’nda bir yargıç gürültü yapan gençlerin 1 yıl içinde dört kez 1 saat süreyle hiç sevmedikleri müzikleri dinlemeleri cezası verdi.

Cezanın ’repertuvarını’da belirleyen yargıç, gençlerin pek dinlemediği Barry Manilow, Barney The Dinosaur ve Platters gibi grup ve şarkıcıları seçtiğini açıkladı.



"Korkunç" dedi



Özel hazırlanan bir odada 1 saat boyunca Barry Manilow dinleyen gençlerin sıkıntıdan sürekli tavana baktıkları ve oturdukları sandalyede sağa sola yaslandıkları izlendi. Dinleti sırasında uyumalarına da izin verilmeyen gençlerden biri ’tahliye’ olduktan sonra gazetecilere "Barry Manilow korkunç" diye konuştu.