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Barrack'tan Suriye'deki çatışmalara ilk yorum: 'Suriye istikrarı hak ediyor'

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#Suriye#ABD#Tom Barrack
Barracktan Suriyedeki çatışmalara ilk yorum: Suriye istikrarı hak ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 13:55

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye'nin Süveyda kentinde ve Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç​​​​​​​ ilçesinde dün meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Barrack, tüm tarafları diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırarak, Suriye'nin istikrarı hak ettiğini belirtti.

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X hesabından açıklama yapan Barrack, Süveyda ve Münbiç'de dün çatışmaların meydana geldiğini ifade ederek, "Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl, kalıcı bir çözümün sağlanmasının en iyi yoludur" ifadesini kullandı.

Barrack, "ABD'nin, Süveyda'da bir çözümün sağlanmasına aracılık etmiş olmaktan ve Fransa ile birlikte kuzeydoğunun birleşik Suriye'ye yeniden entegrasyonunda ortak arabuluculuk yapmaktan gurur duyduğunu" ifade ederek, "Önümüzdeki yol Suriyelilere ait. Tüm tarafları sükuneti korumaya ve kan dökülmeden diyalog yoluyla anlaşmazlıkları çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, işgal ettiği bölgelerden Halep'in kuzeydoğusundaki Münbiç'in güney kırsalına dün düzenlediği saldırıda 7 kişinin yaralandığı, Süveyda'da yasa dışı silahlı grupların ateşkesi ihlal ederek iç güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda ise 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

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#Suriye#ABD#Tom Barrack

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