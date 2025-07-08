Barrack’tan Lübnan’a Hizbullah uyarısı

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Lübnan hükümetine destek mesajı veren Barrack, Hizbullah’a ise açık bir uyarıda bulundu. Barrack, Hizbullah’ın barış için önünde bir fırsat bulunduğunu ancak bölgedeki değişime ayak uydurmaması halinde sonuçlarına katlanacağını savundu. Lübnan’a “dikte etmediklerini” belirten Barrack, “Lübnan Hizbullah ile ilgilenmeli, bizimle değil. Hizbullah barış için hâlâ bir şansı olduğunu anlamalı” ifadelerini kullandı. Lübnan’ın kendilerine karşı bir öneri sunmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Barrack, bölgenin çok hızlı değiştiğini, Lübnan’ın da bu değişimde yer alabileceğini, aksi halde saf dışı kalabileceği uyarısında bulundu.

HİZBULLAH: SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ

Barrack’ın ziyareti öncesinde önceki gün açıklamalarda bulunan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise silah bırakmayacaklarını açıkladı. Kasım, “Ya anlaşma ya saf dışı bırakılma” denklemi “saçma” olarak nitelendirerek bu denklemin çoktan aşıldığını ifade etti. Kasım, İsrail’in işgali sürdüğü sürece direnişin de süreceğini savundu.