Barrack’tan itiraf gibi sözler: 93 darbe ya da rejim değişikliğine karıştık

Birleşik Arap Emirlikleri’nin National gazetesine konuşan Barrack, ABD’nin 2003 yılında işgal ettiği Irak’ta kurduğu düzen sonrası durum için “3 trilyon civarında yatırım, 20 yıllık felaket dolu bir tarih, hayatını kaybeden birkaç yüz bin kişi” değerlendirmesini yaparak “elde hiçbir şey kalmadı” dedi. Irak’ta kuzeydeki grupların yeni devlet yapılanmasına dahil olmak istemedikleri için federal sistem getirildiğini kaydeden Büyükelçi Tom Barrack, şunları söyledi:

BALKANLAŞMA RİSKİ VAR

“Aynı şeyi Suriye’de de yaptık. Yani SDG bir tür YPG ya da PKK, bırakalım birbirleriyle baş etsinler. Neden? Çünkü daha kolay ve iyi görünüyor. Özerk olabilirler. Kendi kültürleri var, kendi dilleri olabilir, kendi okulları olabilir, hatta kendi yerel orduları bile olabilir. Sorun şu ki bu durum, Yugoslavya’da olduğu gibi Balkanlaşıyor. Orada da aynı şeyi yaptık. ‘Yani tek bir federal model üzerinde anlaşamıyoruz, o halde yediye bölelim.’ Bu da yaklaşık bir nanosaniye sürüyor ve birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Irak’ta olan buydu.”

İRAN’DA HİKÂYE BİTMEDİ

“Rejim değişikliği aslında hiçbir zaman işe yaramadı. 1946 sonrasına bakarsanız, ABD’nin müdahil olduğu her durumda yaklaşık 93 darbe veya rejim değişikliği yaşandı. Hepsi başarısız oldu. Bu yüzden (ABD Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ve Trump, rejim değişikliğinden yana değiller, bölgenin kendisine bırakılan bölgesel çözümlerden yanalar. Yani bu sorun İsrail’in Amerika’nın değil. Trump’ın (İran’a yönelik) 12 günlük savaşı durdurmak için devreye girmesi tarihi bir durumdu ve harikaydı. İran’da zaten 2 rejim değişikliği gördük, ikisi de işe yaramadı. Peki neden İsrail işi bitirmek istemedi? Bence hikâye daha sona ermedi. Şu an 5’inci bölümdesiniz, önümüzde daha 5 bölüm var.”

‘MERKEZİ OLMAYAN MODELLER TUTMADI’

Tom Barrack, Doha Forumu’nda Erbil merkezli Rudaw’a yaptığı açıklamalarda Irak, Libya ve Balkanlar’daki deneyimleri örnek göstererek, “Merkezi olmayan yönetim modelleri bu coğrafyada hiçbir zaman başarı getirmedi, yalnızca kaos yarattı” dedi. Barrack, ABD’nin uzun yıllardır bölgede teşvik ettiği ademi merkeziyetçilik (yerinden yönetim/federalizm) modelinin “işlemediğini” kaydetti. Barrack, Batı’nın Balkanlar politikasını da hatalı bularak “Balkanlar’da ne olduğuna bakın; bölgeyi yedi farklı ülkeye böldük ve ortaya çıkan manzara tam anlamıyla bir kaos” diyerek parçalı yönetim modellerinin istikrarsızlık yarattığını söyledi.

HALKLAR KARAR VERMELİ

ABD’li diplomat, dışarıdan dayatılan yönetim modellerinin işlemeyeceğini belirterek “Doğru yönetim biçiminin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Buna dış güçler değil, bu bölgenin kendisi halklar, aşiretler ve kültürler karar vermeli. Tek doğru yol bu” yorumunda bulundu. Temmuz ayında gazetecilere açıklama yapan Barrack, Suriye için “Bir federasyon değil, ama ona yakın bir şey, herkesin kendi bütünlüğünü, kültürünü, dilini koruyabileceği ve İslamcılığın tehdidi altında olmayacağı bir yapı” diye konuşmuştu.

ŞARA SEÇİMİ İŞARET ETTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinin 4 yıl içinde seçime gideceğini söyledi. Doha Forum’unda konuşan Şara, Suriye’nin geleceğini ‘kişilere değil kurumlara dayalı bir yönetim modeliyle’ inşa ettiklerini savundu ve hükümette temsilin liyakat esasına göre sağlandığını söyledi. Ülkenin devrik rejimin ardından yeni bir yönetime geçtiğini belirten Şara, geçiş dönemine ilişkin yol haritasının işlerlik kazandığını ifade etti. Halk Meclisi seçimlerinin geçiş sürecine uygun biçimde gerçekleştirildiğini belirten Şara, “Dört yıl sonra mutlaka genel seçimlere gideceğiz. Suriye seçimlere dayalı, kurumlar üzerinden inşa edilen bir ülke olacak” dedi.