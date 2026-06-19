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Barrack’tan Abdi’ye PKK uyarısı

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#Tom Barrack#PKK#Suriye Demokratik Güçleri
Barrack’tan Abdi’ye PKK uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 07:00

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ile Erbil’de bir araya geldi.

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Al Arabiya’nın haberine göre Barrack, görüşmede SDG’den terör örgütü PKK ile bağlarını tamamen kesmesini, PKK kadrolarının Suriye’den çıkarılmasını ve SDG’nin yıl sonuna kadar Şam yönetimine askeri ve idari olarak entegrasyonunu tamamlamasını talep etti. Toplantıda ayrıca Kürt bölgelerindeki petrol sahalarından elde edilecek gelirlerin paylaşımı ve Kürtlerin alacağı payın çerçevesi ele alındı. Bu paya göre Kürtlerin payı başlangıçta yaklaşık yüzde 10 olacak ve üretime göre artırılacak. Taraflar, IKBY’den başlayıp Suriye’deki Kürt bölgeleri üzerinden Baniyas Rafinerisi’ne uzanacak yeni bir petrol hattı projesini de ele aldı. Abdi ise görüşmenin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda toplantının olumlu atmosferde geçtiğini kaydetti.

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#Tom Barrack#PKK#Suriye Demokratik Güçleri

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