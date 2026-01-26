Barrack Obama sessizliğini bozdu: Trump'a ağır eleştiri! ABD genelinde protesto çağrısı

Haberin Devamı

Barack Obama, Minnesota eyaletinde yaşanan ölümlü olaylarla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Eski ABD başkanı, göçmenlik memurlarının müdahalelerinin yol açtığı can kayıplarını kınadı. Beyaz Saray yönetimini eleştiren Obama, Trump'ın olayları kışkırttığını kaydetti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, Alex Pretti'nin öldürülmesini "yürek burkan bir trajedi" diye niteleyen Obama, yaşananların tüm ABD'liler için bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini bildirdi.

Federal ajanların, Renee Nicole Good'un vurulmasındaki sorumluluğuna da hatırlatan eski başkan, bu tür eylemlerin ABD'nin temel değerlerine yönelik bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Obama'nın açıklaması, ülke genelinde büyük protestolar yaşandığı sırada geldi.

'KIŞKIRTMAK İÇİN TASARLANMIŞ TAKTİKLER'

Eski Başkan Barack Obama, yaptığı yazılı açıklamada federal görevlilerin eylemlerini ağır bir dille eleştirdi. Demokrat siyasetçi, "Maskeli ICE görevlilerinin ve diğer federal ajanların cezasız bir şekilde hareket etmesi ve büyük bir ABD şehrinin sakinlerini korkutmak, taciz etmek, kışkırtmak ve tehlikeye atmak amacıyla tasarlanmış gibi görünen taktikler uygulaması, insanların haklı olarak öfkelenmesine neden oldu" diye ekledi.

Obama, bu taktiklerin Trump'ın ilk yönetimi döneminde İç Güvenlik Bakanlığı'nın baş hukukçusu olan John Mitnick'i bile öfkelendirdiğini belirtti. Federal ajanların ABD vatandaşlarını tehlikeye atan 'utanç verici, kanunsuz ve acımasız taktikler' kullanarak ölümlere neden olduğunu söyledi.

Alex Pretti'nin (solda) ICE ajanıyla tartışma anı

"TRUMP YÖNETİMİ, OLAYLARI TIRMANDIRMAYA HEVESLİ"

Eski başkan, Trump yönetimini "ciddi bir soruşturmaya dayanmayan ve video kanıtlarıyla doğrudan çelişen açıklamalar yaparak olayları tırmandırmaya hevesli olmakla" suçladı.

Obama, federal kolluk kuvvetlerinin 'zor bir işi' olduğunu ancak 'görevlerini yasalara uygun ve hesap verebilir bir şekilde yerine getirmelerinin' beklendiğini belirterek, "Minnesota'da gördüğümüz şey bu değil. Aslında tam tersini görüyoruz" dedi.

'BUNUN DURMASI GEREKİYOR'

Yaşananların ardından federal yetkililere çağrıda bulunan Obama, "Bunun durması gerekiyor. Umarım bu son trajedinin ardından, yetkililer yaklaşımlarını yeniden gözden geçirir ve daha fazla kaosu önlemek için Vali Walz ve Belediye Başkanı Frey'in yanı sıra eyalet ve yerel polisle yapıcı bir şekilde çalışmanın yollarını bulmaya başlarlar" ifadelerini kullandı.

Pretti'nin ölümünün, ABD'lilerin uyanmasını sağlaması gerektiğini kaydeden Obama, ABD değerlerinin saldırı altından olduğunu ifade etti.

PROTESTOLARA DESTEK İSTEDİ

Açıklamasının devamında, her ABD'linin barışçıl protestolara destek vermesi gerektiğini savunan Obama, "Her ABD'li Minneapolis'te ve ülkenin diğer bölgelerinde gerçekleşen barışçıl protesto dalgasını desteklemeli ve onlardan ilham almalıdır" dedi.

Obama, "Bunlar, adaletsizliğe karşı sesimizi yükseltmenin, temel özgürlüklerimizi korumanın ve hükümetimizi hesap verebilir kılmanın nihayetinde her birimizin vatandaş olarak sorumluluğunda olduğunu hatırlatan yerinde bir uyarı niteliğinde" dedi.

Eski başkanın mesajı, eşi Michelle Obama ile ortak kullandığı X hesabından paylaşıldı.

PRETTİ'NİN ÖLÜMÜ

Alex Pretti, cumartesi günü Minneapolis'te düzenlenen bir protesto sırasında hayatını kaybetmişti. Göçmen polisiyle yaşanan arbede sonucu vurulan Pretti'nin, bir kadının tutuklanmasını engellemeye çalıştığı bildirildi. Pretti'nin üzerinde taşıma izni bulunan bir tabanca olduğu ifade edildi.

Olay anına ait görüntüler, Pretti'nin memurları cep telefonuyla kaydettikten sonra müdahale ettiğini gösteriyor. Görgü tanıklarının video kayıtlarında, federal ajanların Pretti'yi etkisiz hale getirdikten sonra ateş açarak öldürdüğü görülüyor.

Associated Press'in (AP) doğruladığı görüntülere göre, Pretti'nin üzerinde bulunan silah, vurulmadan önce federal ajanlar tarafından alınmıştı.

GOOD'UN VURULMASI

ABD vatandaşı Renee Nicole Good ise 7 Ocak'ta Minneapolis'te ICE ajanı Jonathan Ross tarafından vurularak öldürüldü.

Üç çocuk annesi Good, aracıyla trafikteyken ICE görevlileriyle karşılaşmıştı. Good'un yola çıkmaya çalışırken aracıyla ICE ajanlarının yolunu kesmesi üzerine gerginlik yaşanmıştı. Görüntülerde, ajanlar Good'a arabadan inmesini söylediği ancak ABD'li kadının silahlı ve maskeli görevlileri görünce paniğe kapılarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

Good'un aracının önüne atlayan ICE ajanı Ross, Good'a üç el ateş etmiş, kurşunlar aracın ön camından geçerek Good'u öldürmüştü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, her iki olayda da ajanların meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini söylerken, Trump ise Good ve Pretti'nin kendi ölümlerinden sorumlu olduğunu söyledi ve onları 'yerli teröristler' diye niteledi.