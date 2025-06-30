Barrack F-35 için tarih verdi… ‘Yıl sonuna kadar çözülür’

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İzmir’i ziyaret eden Barrack burada Türkiye-ABD ilişkileri ve gündemdeki konulara dair gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Lahey’deki NATO zirvesindeki konuşmaları sonrası hareketlenen F-35’e dönüş ihtimaliyle ilgili ABD’li Büyükelçi, “Yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşma imkânına sahip olduğumuza inanıyorum” dedi.

‘KONGRE DESTEĞE HAZIR’

F35 meselesinin uzun zamandır tartışıldığına işaret eden Barrack, tarafların bu konuyu artık geride bırakmak istediğini belirterek, “ABD Kongresi meseleye yeniden bakmaya hazır” dedi. İki ülke dışişleri bakanlarının bir formül üzerinde çalışacağı ve ABD Kongresi’nin de bunu destekleyeceğini söyleyen Barrack, ayrıca Türkiye’nin Ortadoğu’daki barış için anahtar olduğunu söyledi. Barrack, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalara değinerek, “İsrail’in yeniden tanımlanması gerekiyor, şu an yeniden tanımlanma sürecinde. İsrail ile İran arasında yaşananlar, hepimiz için, ‘süre doldu, yeni bir yol açalım’ deme fırsatı. Bu yolun anahtarı Türkiye” ifadesini kullandı.

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‘SDG ENTEGRE OLMALI’

ABD’nin Suriye’de ana unsurlarını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu SDG’ye olan yaklaşımıyla ilgili de konuşan Barrack, “Bizim (Suriye’de) muhatap alacağımız tek bir ulus devlet olacak, o da Suriye hükümeti” dedi. ABD’li Büyükelçi “SDG’nin hem askeri hem siyasi olarak yeni Suriye’ye entegre olması gerektiğini” belirterek, bunun zaman aldığını kaydetti.