×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Barrack Dört Deniz Projesi’ni hatırlattı… Hürmüz’ün alternatifi Suriye olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Suriye Enerji Güvenliği#Dört Deniz Projesi#Esad Dönemi Enerji Planları
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 07:00

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, önceki gün Washington’da Atlantic Council ve Suriye-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansta, Suriye’nin Hürmüz Boğazı’ndaki enerji güvenliği krizine alternatif oluşturabilecek jeopolitik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Suriye’de yerel ve uluslararası boru hatlarının kesiştiğini belirten Barrack, Esad döneminde gündeme gelen “Dört Deniz Projesi”ni yeniden hatırlatarak, bu planın Basra Körfezi, Hazar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayarak Türkiye ve Suriye’yi enerji dağıtım merkezi haline getirmeyi hedeflediğini aktardı. ABD’li yetkili, proje sunumundan sonra “Türkiye ve Suriye, tüm dünya için enerjinin ana dağıtım merkezi olacak” ifadesini kullandı.

İlk olarak devrik Suriye lideri Beşar Esad’ın iktidara geldiği 2000’lerin başında gündeme gelen projede; Suriye, Türkiye, İran ve Irak’ın dahil olmasıyla birlikte dört deniz arasında yeni bir enerji hattı kurulması amaçlanıyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!