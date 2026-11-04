Barış zirvesi öncesi savaş şiddetlendi! Ruslar Ukrayna’da yardım merkezini bombaladı

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ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yeni bir müzakere süreci başlatılması için hazırlıklar sürerken savaşın şiddeti arttı. Rus ordusu, Ukrayna’nın çok sayıda kentini balistik füzeler ve yüzlerce insansız hava aracıyla hedef aldı. Ukrayna ordusu ise dört gün boyunca Rusya’daki önemli petrol tesislerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Üçlü müzakerelerin 10-11 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yapılacağını Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff duyurdu. Witkoff, yaptığı açıklamada, görüşmelerin savaşı sona erdirmenin yanı sıra taraflara savaş sonrası güvenlik garantileri sağlanmasına da odaklanacağını belirtti.

RUS HEYETİ BELLİ OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu belirterek Rus heyetine yine Putin’in danışmanlarından Vladimir Medinski’nin başkanlık edeceğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın başladığı 2022’den bu yana gerçekleştirilen çeşitli müzakerelerde Rus heyetini temsil eden Medinski’nin yeniden görevlendirilmesi, görüşmelerin ciddiyeti konusunda soru işaretlerine yol açtı. Ukrayna’nın Batılı müttefikleri daha önce Medinski’nin temsil düzeyini eleştirmişti.

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YARDIM MERKEZİ VURULDU

Müzakereler için hazırlıklar sürerken Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye hava saldırıları düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamasına göre Odesa, Çerkası, Jitomir, Zaporijya, Vinnıtsya, Harkiv, Dnipro, Çernivtsi, Çernihiv ve Rivne de saldırıların hedefi oldu. En ağır kayıpların Zaporijya bölgesindeki Kamişevaha köyünde yaşandığı bildirildi. İddiaya göre Rus bombardıman uçaklarından atılan üç tonluk bombalar, insani yardım dağıtılan bir merkezi vurdu. Sivillerin yardım almak için bölgede toplandığı sırada gerçekleşen saldırıda can kaybının 31’e ulaştığı, sayının artabileceği belirtildi.

KİEV KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Harkiv’da ise balistik ve seyir füzelerinin bir şehir hastanesinin bahçesine düştüğü bildirildi. Hastanede 273 hastanın tedavi gördüğü belirtilirken saldırı nedeniyle tesisin kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü. Yerel yönetim, saldırıda 73 kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev’de enerji altyapısının da hedef alındığı, kente elektrik sağlayan bir termik santral ile trafo merkezinin hasar gördüğü bildirildi. Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşandığını ve metro seferlerinin durduğunu açıkladı.





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Rusya’nın Ukrayna’daki altyapıyı hedef almaya devam etmesi üzerine Kiev yönetimi de 30 Ekim’den itibaren Rusya’daki petrol tesislerine yönelik saldırılarını artırdı. Dört gün boyunca Rusya’daki dört önemli petrol rafinerisi ile bir petrol dağıtım boru hattının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı bildirildi. Ekonomi uzmanlarının değerlendirmelerine göre saldırılar, Rusya’nın akaryakıt üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 10’unu devre dışı bırakmış olabilir.

TÜRK ASKERİ DE KATILACAK

POLONYA’DA KRİTİK TATBİKAT

Savaşın yeniden şiddetlenmesiyle NATO ülkelerinin Ukrayna’nın gelecekteki güvenliğine yönelik hazırlıkları da gündeme geldi. İngiltere, 9-22 Kasım tarihlerinde Polonya’da 11 NATO ülkesinin katılımıyla “Koalisyon” adlı bir tatbikat düzenleneceğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin askerin katılacağı tatbikatta Belçika, Estonya, Fransa, Almanya, Litvanya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç, İngiltere ve Türkiye’den askerlerin yer alması planlanıyor. Tatbikatın, savaşın sona ermesinin ardından Ukrayna’ya konuşlandırılabilecek olası bir güvenlik gücüne hazırlık amacı taşıdığı belirtilirken, Guardian gazetesi bu çok uluslu gücün Ruslar tarafından saldırıya uğramaları halinde karşılık vermelerine izin verileceğini yazdı. Gücün komutanı Korgeneral Tom Bateman, gücün NATO dışı olduğunu, ABD’den çok az destek alınmasının, hatta hiç destek alınmamasının beklendiğini söyledi.

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ZELENSKİ BERLİN’DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, üst düzey bir heyetle birlikte Almanya’nın başkenti Berlin’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yapılan görüşmelerin odak noktasını Ukrayna’ya sağlanan askeri desteğin artırılması, savunma işbirliğinin somut adımlarla güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik başlıkları oluşturdu. Rusya’nın saldırıları Ukrayna’ya her geçen gün yoğunlaşırken; Kiev, Rus balistik füzelerini engellemek için daha fazla hava savunma sistemi desteği talep ediyor.