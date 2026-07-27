Barış uzak ihtimal: Tokayev de Putin’i ikna edemedi

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın diğer ülkelere de olumsuz etkileri artarken, eski Sovyet Cumhuriyeti Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Avrupa’nın ortasında devam eden kanlı ihtilafı sona erdirmeye ikna edemedi. Karadeniz sularının son günlerde savaşa dahil edilmesiyle Kazak petrolü dünya piyasalarına gönderilemez hale geldi.

SAVAŞ BİTMELİ

Rus lideri Putin’e “Savaş artık durmalı” çağrısı Rusya’nın Sibirya bölgesi Omsk şehrinde yapılan Tokayev-Putin görüşmesinde tüm dünyanın duyacağı biçimde kameralar önünde Tokayev tarafından seslendirildi. Putin’i rencide etmemeye özen göstererek konuşan Tokayev, “Kazakistan dahil, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın nedenine dünyanın büyük bölümü akıl erdiremiyor. ABD ve Avrupa’daki birçok adres de bu savaşın artık durdurulması gerektiğini düşünüyor, ben de bu görüşe katılıyorum” diye konuştu.

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PUTİN’DEN KISA CEVAP

“Kazakistan arabulucu olmak niyetinde değil ancak kardeşin kardeşi öldürdüğü bu savaşın bitmesi lazım” diyen Kazak lider “Tarafların önemli adımların atıldığı İstanbul 2.0 müzakere masasına geri dönmesinin zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Rusya dahil dünyanın büyük devletleri İstanbul’da bir araya gelerek buna artık çözüm bulmalı” ifadelerini kullandı. Tokayev’den böyle bir açıklama beklemediği her halinden belli olan Putin ise kısa bir yanıt vermeyi tercih ederek “Ben sayın Tokayev’e Ukrayna kriziyle cephede yaşanan son gelişmeleri daha sonra detaylı biçimde anlatacağım” dedi.

KREMLİN: ATEŞKES İMKÂNSIZ

Aradan birkaç saat geçtikten sonra Kazakistan lideri Tokayev’in “Savaş bir an önce durmalı” teklifine Kremlin Sarayından yanıt geldi. Önerinin hayata geçirilmesinin bu şartlarda mümkün olmadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Şu anda Kiev rejiminin takındığı tavır herhangi ateşkesi imkânsız kılıyor. Rusya, sistematik olarak izlemekte olduğu adımları atmaya ve belirlediği hedeflere ulaşana kadar harekâtını sürdürecek” açıklamasını yaptı.

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BARIŞ AKLININ UCUNDAN GEÇMİYOR

Kazakistan’ın önerisine Rusya’dan olumsuz yanıt gelirken Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de yaptığı açıklamada Putin’in savaşı bitirmeyi aklının ucundan bile geçirmediğini, aksine tırmandırmak niyetinde olduğunu iddia etti. “Putin, Rusya’da eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri sonrasında yeni seferberlik ilan etme planları yapıyor” diyen Zelenski, Kuzey Kore’den de 30 bin askerin savaşa katılacağını öne sürdü.

MOSKOVA SAVAŞI NEDEN BİTİREMİYOR

Putin’in 4.5 yıldır devam eden ve sonu görünmeyen savaşı neden bitiremediği Rus ve Ukraynalı siyasi gözlemciler tarafından irdelenmeye başladı. Problemin savaşın kendi değil, bitirilmesi sonrasında yaşanacaklar olduğu belirtilirken dört madde öne çıkarıldı.

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1- Uzmanlara göre Putin, Ukrayna’ya kendi kukla rejimini getirmeden savaşı sonlandırması durumunda, Kiev’de kalacak ve batılı ülkeler tarafından desteklenmeye devam edilecek yönetim, Rusya’dan yüz binlerce can kaybının hesabını soracak. Trilyonlarca dolara dayanmış savaş tazminatı gündeme gelecek.

2- Putin, 2022 yılında Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşla ülkesine 21. yüzyıl boyunca peşini bırakmayacak ‘kötü adam’ etiketi yapıştırmış oldu. Savaş yarın bitse dahi yaptırımların büyük bölümü devrede kalacak.

3- Rus lider Putin, Ukrayna’nın sadece Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgelerini ilhak ederek savaşı bitiremez. Odessa’yı almadan ve Ukrayna’nın Karadeniz’e çıkışını kesmeden savaşı bitirirse Rusya’daki milliyetçiler tarafından devrilebilir.

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4- Putin, Ukrayna’ya savaşmaya giden paralı askerlerin barış olursa toplumda yaratacağı problemlerden korkuyor. Savaş travmalı milyonlarca askeri, geleceği büyük bir muamma taşıyor.