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Barış planı çantasında... Trump Ukrayna temsilcisini buldu

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#ABD#Donald Trump#Ukrayna
Barış planı çantasında... Trump Ukrayna temsilcisini buldu
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:00

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşını bitirme amacıyla emekli Korgeneral Keith Kellogg’u özel temsilci olarak atadığını duyurdu. Kellogg, Trump’ın ilk dönemi sırasında Ulusal Güvenlik Konseyi’nde özel kalemdi ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ulusal güvenlik danışmanıydı.

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80 yaşındaki Kellogg, geçtiğimiz aylarda yayınlanan kitabında Ukrayna-Rusya savaşının nasıl bitirilmesi gerektiği hakkında görüşlerine yer veriyor. Müstakbel özel temsilci, ABD’nin “ateşkes ve müzakereli çözüm arayışı” yönünde resmi bir politika başlatmasını öneriyor.

Kellogg, öncelikle ateşkesin sağlanması için Ukrayna ve Rusya tarafına da bazı ültimatomlar öneriyor. Rusya’nın yeniden Ukrayna’ya saldırmasını engellemek için ABD’nin Kiev’e daha fazla silah vermeye devam etmesini ancak bunun için Kiev’in Moskova ile barış görüşmelerine girmeyi kabul etmesi gerektiğini savunuyor. Kellogg, Rusya’yı ikna etmek için ise Ukrayna’nın NATO üyeliğinin ertelenmesi yönünde garanti verilmesi gerektiğini düşünüyor. Kellogg, Ukrayna’nın topraklarının Rusya’ya bırakılmasına da karşı. 

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#ABD#Donald Trump#Ukrayna

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