Barış Pınarı bölgesinde Türkiye'nin onardığı okullar eğitime açıldı
Barış Pınarı bölgesinde Türkiye tarafından onarımları yapılan okullar eğitime açıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Tel Cenneb ve Vadha köylerindeki okulların onarımları yapıldı.
Eğitim ve öğretime hazır hale getirilen okullar, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Barış Pınarı bölgesinde bulunan Tel Cenneb ve Vadha köylerinde okulların onarımları yapıldı. Eğitim ve öğretime hazır hâle getirilen okullar düzenlenen törenle hizmete açıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/jlhD2anXb5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2021