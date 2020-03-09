‘Barış Okulu’nu kundakladılar

Merkezi İsviçre’deki sivil toplum kuruluşu “Mutlu Bir Aile”nin (One Happy Family) tesislerinde, geçen cumartesi gecesi geç saatlerde henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Dün sabah erken saatlerde söndürülebilen yangında tesisler ve “Barış Okulu” kül oldu. Tesislerde çalışanlar, yangının kundaklama sonucu çıktığını söylediler. Maria adlı bir çalışan, “Tesislerimizi, okullarımızı yakarak bizi korkutacaklarını zannedenler, bir zamanlar meydanlarda kitap yakan Hitler’in izinde hızla yürüyorlar. Faşizme geçit yok” dedi.



Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi Sözcüsü Aleksis Haritsis de dolaylı da olsa Barış Okulu’nun yakıldığını doğruladı. “Mutlu Bir Aile” tesislerinde, Midilli’de yaşam şartları açısından insanlık ayıbı sayılan göçmen kamplarında yaşayan mülteci ve göçmenlere, birkaç saatliğine de olsa insanca bir ortam sağlanıyordu.



EĞİTİM VERİLİYORDU



Tesislerdeki Barış Okulu’nda ise mülteci ve göçmen çocuklarına eğitim veriliyordu. Göçmen ve mülteci çocukları oyunlar oynuyor, kamplardaki rezil yaşamlarını kısa bir süre için bile olsa unutuyorlardı. Midilli adasında, birkaç gün önce de BM Yüksek Komiserliği”nin ofisi ateşe verilmişti.



Meriç’te dün, Yunan güvenlik güçlerinin yoğun şekilde sınırdaki tel örgüleri onardıkları ve yeni tel örgüler yerleştirdikleri gözlendi. Yunan To Vima gezetesi de, Türkiye’nin bölgeye gönderdiği bin özel harekat polisinin Meriç nehrinde zodyak botlarla devriyeleri arttırmaları karşısında, Yunan özel harekâtçıların “botla devriye tecrübeleri ve donanımları bulunmadığından, Sahil güvenlik ya da Yunan Deniz Kuvvetleri’ndeki özel timleri görevlendirmesinin planlandığını belirtti.