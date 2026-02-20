Barış Kurulu’ndan ilk toplantı... Savaş barıştan 100 kat pahalı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde 22 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kentinde kurulan ve Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasını denetleyecek olan ‘Barış Kurulu’nun ilk toplantısı Washington’da yapıldı. Donald J. Trump Barış Enstitüsü’nde düzenlenen toplantıya 45’ten fazla ülkenin temsilcisi katıldı. Türkiye’yi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

TRUMP: DÜNYANIN EN İYİSİ

Barış Kurulu, ilk toplantısında, Gazze’nin son durumu ve bölgeyi denetleyecek olan Uluslararası İstikrar Gücü’nün (UİG) çalışmalarına odaklandı. ABD Başkanı Trump açılış konuşmasında, “Barış demek kolay, önemli olan bunu gerçekleştirmek. Sekiz savaşı sona erdirdik. Yakında (Gazze Savaşı) dokuzuncusu da bitecek” ifadelerini kullandı. Trump, “Bu kurul güç ve prestij açısından dünyanın en iyisi. Dünyanın en büyük liderleri burada” dedi.

‘YOKSA KÖTÜ ŞEYLER OLUR’

Trump, dünyanın daha iyi bir geleceği olması için çalıştıklarını kaydederek, “Gazze, Ortadoğu, kısacası tüm dünya parlak bir gidişatta olsun diye çalışıyoruz. Barıştan daha önemli bir şey yok. Savaş barıştan yüz kat daha pahalı” dedi. Ayrıca toplantıda ABD’nin, Gazze Barış Kurulu’na 10 milyar dolar katkıda bulunacağını söyleyerek; Kazakistan, Azerbaycan, BAE, Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt’in birlikte 7 milyar dolardan fazla destek taahhüt ettiğini ekledi.

Trump burada İran ile ilgili de, “Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu 10 gün içinde öğreneceksiniz” dedi. “Anlamlı bir anlaşma yapılması gerek. Yoksa kötü şeyler olur. İran’ın nükleer silahı olamaz” ifadelerini kullanan Trump, Gazze Barış Kurulu toplantısı sonrasında uçakta bir gazetecenin sorusuna ise “Bence maksimum 10-15 gün, bu yeterli bir süre” şeklinde yanıt verdi.

KUSHNER PLANI TANITTI

Bu arada Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner de Gazze’nin yeniden inşasının detaylarına yer veren video eşliğinde Gazze’de yapılan çalışmalara değindi. Tanıtım videosunda Gazze’nin 10 yıla kadar kendi kendini yöneten, gelişen sanayi ve konutlarla bölgeye entegre olmuş bir yapıya kavuşacağı belirtilerek “Tüm bunlar, Gazze’nin güvenli, müreffeh ve barışçıl bir şekilde yeniden doğuşunun çerçevesidir” değerlendirmesi yapıldı.

NETANYAHU KATILMADI

Barış Kurulu’na Türkiye, Macaristan, İsrail, Katar, Suudi Arabistan ve Belarus’un aralarında bulunduğu 20’den fazla ülke üye. Davet gitmesine rağmen, Almanya ve Vatikan’ın da aralarında bulunduğu AB ülkelerinin çoğu katılımı reddetti. Almanya yine de Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliyi gönderdi. Trump ile iyi ilişkileri bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban da toplantıya katıldı. İsrail’i ise Binyamin Netanyahu değil, Dışişleri Bakanı Gideon Saar temsil etti. Kurul üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de katılımcılar arasındaydı.

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE ASKER GÖNDERMEYE HAZIR

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan da Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada “ABD Başkanı Trump’ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze’de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hâlâ kırılgan ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir” dedi. Türkiye’nin Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeye hazır olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardımları sürdüreceğini belirterek, iki devletli çözüme dikkati çekti.

Bu arada Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da burada yaptığı konuşmada Türkiye’ye teşekkür ederek, “Bu sürece aracılık eden ülkeler; Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir işbirliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın, Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle. Burada hepimiz arkadaş olduk” dedi.Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov da, Filistin polis gücünün oluşturulmasında katkıda bulunan Türkiye’ye teşekkür etti.

Donald Trump katılımcıları tek tek selamladı. Türkiye’yi Hakan Fidan temsil etti.