Barış Kurulu ilk kez toplandı! Trump: Gazze halkı için çalışıyoruz, İran ile belki bir anlaşma yapacağız

Gazze'nin yeniden inşası için oluşturulan Barışı Kurulu, ilk zirvesini Washington'da düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan ABD Başkanı Donald Trump, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir liderler grubu bizimle. Basit bir şey yapıyoruz: Barış sağlıyoruz. Söylemesi kolay ama barış için çalışıyoruz. 8 savaşı sona erdirdik. 9'uncusu yolda. En kolayı olmasını umuyordum ama en zoru oldu. Barış Kurulu, en somut sonuçlar verecek projelerden biri. Buradaki liderlerle birlikte bunu başarmak için çalışıyoruz. Gazze, oldukça karmaşık bir durumda. Steve ve Jared'a teşekkür ediyorum. Bu kurul en prestijli kurullardan bir tanesi. Bazı liderler hızlıca katıldı. Bazılarını da biz istemiyoruz çünkü başımıza bela açıyorlar. Buradaki tüm liderlere ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu bina barış için inşa edildi. Bu binaya benim adımı vermek istediler ve ilk geldiğimde Donald J. Trump yazıyordu. Kim düşünürdü ki bu binanın ne için inşa edileceğini. dışişleri bakanlığı bu binayı aldı ve çok güzel şekilde inşa edildi. Daha parlak bir gelecek için çalışıyoruz. Orta Doğu ve Gazze halkı için hatta tüm dünya halkı için çalışıyoruz. Buraya gelen liderler, saygı gören insanlar. Orta Doğu'nun liderleri, dünyanın dört bir tarafının liderleri. Para konusunda çok cömert davrandılar çünkü dünya üzerinde barıştan daha önemli hiçbir şey olmadığı için bunu yaptık. Barıştan daha ucuz bir şey yok. Savaş başladığı zaman barıştan yüzlerce kat daha fazla para harcıyorsunuz. 32 yıllık savaşı 24 saat içinde bitirdik. Liderlerinin dost olduğunu düşünüyorum. İki çetin ama iyi insanlar bu insanlar. Oval Ofis'te bir araya geldik ve 1 saat içerisinde yanyana geldiler. Sarıldılar ve imzalarını attılar. Aralarında barış oldu. 32 yıldır savaşıyorlardı. Pakistan ile Hindistan da savaşıyordu. Modi ve Şerif ile konuştuk. Birçok uçak düşürülmüştü ve aradım ikisine de 'ticaret anlaşması imzamayacağım' dedim. Birden sorunu çözmeye karar verdiler. Anlaşma gerekleştirdiler. Savaşırsanız yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım dedim. İkisi de 'hayır' dedi ve savaşı çözdük. İki nükleer ülkeler bunlar ve barış konusunda anlaştılar. Biz Hamas silahlarını bırakacaklarını söyledi, bunu göreceğiz. Dünya artık Hamas'ı bekliyor. Kalıcı barış istiyoruz, iki hafta içinde bir şeyler olursa bu olmaz. Filistin polis teşkilatını kuracağız. Ortadoğu'da barış var artık. İran'da çıktığımız bu yola katılabilirler, ancak katılmazlarsa çok farklı bir yola girebilirler. Bölgenin istikrarını tehdide maruz bırakamazlar, anlaşma olmazsa kötü şeyler olur. Barış kurulu sadece ülkelerin bir araya geldiğini göstermiyor aynı zamanda çözümleri de gösteriyor. ABD, 10 milyar dolarlık katkı sunacak Barış Kuruluna. Bu konuda da destek gördük, bu küçük bir para savaşın maliyetini düşündüğümüzde, çok ucuz bir miktar. 8 savaş sona erdirdik. Güzel yoldan ilerledikçe daha fazlasını başarabiliriz. Yüzyıllardır süren yaralar iyileşebilir. BM ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Barış Kurulu da BM ile çalışacaktır. BM'yi desteklemeliyiz ve kurumlarını güçlendirmeliyiz."

ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'na katılan ülke liderlerini tek tek sayarak övdü.

TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMASI: 10 GÜN İÇİNDE NE OLACAĞINI ÖĞRENECEKSİNİZ

Trump, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Witkoff ve Kushner, İranlılarla çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiler. Anlamlı bir anlaşma yapmalıyız. Aksi takdirde kötü şeyler olur. İran ile yapacak bazı işlemlerimiz var. Nükleere sahip olamazlar. Bunu onlara çok açık bir şekilde söyledik. B2 bombardıman uçaklarını anlamıyorlar, bunlar çok büyük bombalar taşıyor. İran’a girdiler ve nükleer potansiyelini ortadan kaldırdılar. İran’a girdiler ve Ortadoğu’da bir barış gerçekleşti, artık Ortadoğu’nun üzerinde bir kara duman yoktu. Eğer bunu yapmasak kara duman orada olacaktı. Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler bunun üstesinden gelemezdi. Artık bir adım daha ilerlemeliyiz, Belki bir anlaşma yapacağız. Bunu önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceğiz. İran'ın nükleer silahı olamaz, olursa barış olmaz. Bunu net bir şekilde ilettik. ”