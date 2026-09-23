Barış Kurulu, Gazze için 2,45 milyar dolarlık "yeniden inşa" planını duyurdu

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Barış Kurulu temsilcileri, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda yapılan sunumlarda, Gazze'de tam bir "yeniden inşa" sürecinin orta vadede yaklaşık 35,2 milyar dolar, gelecek 10 yılda ise 71,4 milyar dolar tutacağı ifade edildi.

Toplantıda, Gazze'nin "yeniden inşası" ve "yönetilmesi" için hazırlanan 2,45 milyar dolarlık, 6 ay süreli plan kapsamında başlangıç aşamasında 66 taslak proje hakkında bilgi verildi.

Taslak projeler arasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik "Gazze Planı" çerçevesinde altyapı, eğitim ve sağlık alanında girişimler yer alıyor.