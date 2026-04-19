Barış Kurulu da isyan etti… ‘İsrail’in kısıtlamaları yardımları engelliyor’

#Filistin#İsrail#Gazze Şeridi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 07:00

GAZZE Şeridi’nde Hamas ile İsrail arasında ekim ayında ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes, aradan geçen altı aya rağmen Filistinlilerin her gün maruz kaldığı sorunları gidermeye yetebilmiş değil.

Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Mısır’ın el İhbariyye kanalına verdiği röportajda insani yardımların Gazze Şeridi’ne girişinin önünde hâlâ çok katmanlı zorluklar olduğunu belirtti. İsrail’in sınır kapıları üzerindeki kısıtlamalarının ise en büyük engel olduğunu belirten Mladenov, “Eski yardım dağıtım sistemleri savaş nedeniyle yok edildi. Halka ulaşmayı sağlayacak etkili alternatifler henüz oluşturulmadı, bu da büyük bir lojistik sorun yaratıyor” ifadesini kullandı.

SALDIRILAR DİNMİŞ DEĞİL

Öte yandan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı açıklamada, İsrail’in hâlâ saldırılarını sürdürdüğünü dile getirdi. Dujarric, “Gazze’nin hiçbir yerinde siviller için garanti edilmiş bir güvenli alan bulunmuyor” diye konuştu. Ateşkesin ilanından bu yana İsrail’in saldırılarında 773 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 171 kişi ise yaralandı. Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 549’a ulaşırken, yaralı sayısı da 172 bin 274’e yükseldi.

Gözden KaçmasınBöyle vali olmazBöyle vali olmazHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
