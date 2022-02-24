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'Barış için üzerimize düşeni yaparız'

#Vladimir Putin#Rusya#Recep Tayyip Erdoğan
Barış için üzerimize düşeni yaparız

Rusya-Ukrayna krizi tırmanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Putin’le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.

MİNSK SONUCA ULAŞMALI

Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Erdoğan, ‘Minsk Anlaşmaları’ zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu dile getirdi. Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların devam ettirilmesini önemsediklerini; dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. Meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını yineleyen Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO’da da yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

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ALİYEV İLE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Azerbaycan işbirliğini geliştirecek hususlar ile Ermenistan’la ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ve Aliyev, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerde eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit etti.

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#Vladimir Putin#Rusya#Recep Tayyip Erdoğan

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