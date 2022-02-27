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Barış için diplomasi atağı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Rusya
Barış için diplomasi atağı

Rusya-Ukrayna krizine diplomasi ve diyalogla çözüm çabalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin yanı sıra bölgenin üç önemli ülkesi Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleriyle telefonda görüştü. Erdoğan, bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu. Daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Öte yandan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda ayrı ayrı görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre üç görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Aliyev, Berdimuhammedov ve Mirziyoyev, Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti.

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HOCALI KATLİAMI İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüşmesinde Hocalı Katliamı’nın 30’uncu yıldönümü nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

ZELENSKİ: TEKLİFTEN MEMNUNUZ

Ukrayna Lideri Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, Rusya’nın ülkesine saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylediğini aktaran Zelenski, bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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