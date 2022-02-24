Barış gücü tartışması: Guterres’in açıklaması Lavrov’u kızdırdı

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Rusya’nın uluslararası hukuku çiğnediğini söyleyen Guterres’e Moskova’dan seslenen Lavrov, “BM Genel Sekreteri görevini aşan beyanlar yapıyor. Anlaşılan Batılı ülkelerin baskısıyla bunu yapıyor. Tabii biz ona yaptığı açıklamalardan sonra görevinin ne olduğunu hatırlattık. Donbas’ta 8 yıldan bu yana siviller ölürken çıkıp neden tek bir açıklama yapmadı” ifadelerini kullandı.

Guterres, Rusya’nın Donetsk ve Lugansk’ın sözde “bağımsızlığını” tanıma kararının yanlışlığına vurgu yaparak, Ukrayna sınırında yaşanan sorunun dünyanın son yıllarda küresel barışı hedef alan en büyük güvenlik krizi olduğunu söylemişti. “Bir ülkenin birlikleri, başka bir ülkeye ait bölgelere o ülkenin izni olmadan giriyorsa, bunlar tarafsız barış gücü sayılmaz, barış gücü değildirler” şeklinde konuşan Guterres, Moskova’nın Donetsk ve Lugansk bölgelerine askeri desteğinin “barış misyonu kavramının çarpıtılması” olduğunu ifade etmişti.