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Barış görüşmeleri Minsk’te olsun

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#ABD#Trump#Minsk
Barış görüşmeleri Minsk’te olsun
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 07:00

ABD Başkanı Trump’ın dün sabaha karşı Kongre’de yaptığı konuşmaya ilgisiz kalan Rusya, Ukrayna savaşı krizinde kendi gündemini takip etmeye devam etti.

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Rusya Başkanı Vladimir Putin, üç yılı aşkın devam eden savaşta ele geçirdikleri Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde yaşayan ahaliye 2024 sonu itibarıyla Rusya vatandaşı pasaportları verilmesi işleminin tamamlandığını ilan etti.

‘EN UYGUN YER ORASI’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan da yeni açıklama geldi. Peskov, ileri bir tarihte Ukrayna ile yapılması olası barış görüşmeleri için Rusya açısından en uygun yerin Belarus başkenti Minsk olacağını söyledi. Peskov, “Rusya, ABD ve Ukrayna liderleri ileri tarihte bir araya gelecekse bizim açımızdan en uygun yer Minsk olacaktır” dedi. Öte yandan Rusya’da şahin kanattan eski başkanlardan Dimtriy Medvedev, sosyal medya hesabından İngiliz-Fransız teklifini reddederek Ukrayna’da ateşkesle Kiev rejimine nefes alma fırsatı tanıma niyetinde olmadıklarını ve Ukrayna genelinde hedefleri vurarak imha etmeye devam edeceklerini söyledi.  

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#ABD#Trump#Minsk

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