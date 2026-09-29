‘Barış elçileri’ ABD’de

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

6 yaşındaki erkek panda Ping Ping ile 5 yaşındaki dişi panda Fu Shuang, yaklaşık 13 bin kilometrelik yolculuğun ardından “panda diplomasisi” kapsamında 10 yıl boyunca ABD’de kalacak. Pandalar, halkın ziyaretine açılmadan önce yaklaşık bir ay karantinada tutulacak. Çinli veteriner ve bakıcılar da bu süreçte pandaların sağlık kontrollerini yapacak ve yeni ortamlarına uyum sağlamalarına yardımcı olacak. Atlanta Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan son pandalar ise 2024’te Çin’e iade edilmişti. Çin’in panda diplomasisi, diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme adına büyük rol oynuyor.