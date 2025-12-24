×
Dünya Haberleri

Barış beklerken saldırı: Ukrayna’ya bir gecede 650 dron

#Ukrayna#ABD#Rusya
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump “25 Aralık Noel’e kadar Ukrayna konusunda anlaşmaya varılabilir. Görüşmeler normal gidiyor” derken Rus ordusu önceki akşam ve önceki gece başkent Kiev dahil olmak üzere Ukrayna’nın 13 bölgesini dron ve füze yağmuruna tuttu. 2025 yılının en büyük dokuzuncu hava saldırısı yüzünden Ukrayna’da yaklaşık 3 milyon kişinin elektriksiz ve susuz kaldığı bildirildi.

30 FÜZE ATTILAR

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Ruslar yine gerçek niyetini gösterdi. Ülkemiz üzerine gece boyunca 650 Şahid tipi dronla 30 üzerinde farklı tip ve güçte balistik ve seyir füzeleri attılar. İlk belirlemelere göre 3 can kaybımız var. Özellikle vurgulamak istiyorum. Rus tarafı kasıtlı olarak ülkemizin sivil alt yapısını hedef aldı ve vurdu” dedi. Ukrayna Enerji Bakanı görevini yürüten Artyom Nekrasov, “Ukrayna batısında Rovensk, Tarnopol ve Hmelnitsk bölgelerinin tamamına elektrik verilemiyor. Trafo istasyonlarının zarar görmesi nedeniyle enerji üretimini sürdüren 4 reaktörlü Rovensk, 2 reaktöre sahip Hmelnitsk ve 3 reaktörü bulunan Güney Ukrayna nükleer santralları düşük enerji üretim moduna alındı. Yeni yıl gecesi dahil olmak üzere Ukrayna çapında ciddi elektrik kesintileri gitmek zorundayız” açıklamasını yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıların, Ukrayna’ya misilleme olduğunu kaydetti.

