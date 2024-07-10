Bardella’ya yer buldular... AP’de yeni sağ grubun lideri oldu

Haberin Devamı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın milliyetçi ‘Avrupa için Yurtseverler’ (Patriots) grubu, dün AP’de resmi olarak kuruldu.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK GRUP

Marine Le Pen’in kurucusu olduğu Ulusal Birlik (RN) ve İtalyan Ligi partisinin de dahil olmasıyla 84 üyeye ulaşarak parlamentoda üçüncü büyük grubu teşkil eden aşırı sağ ittifakın lideri olarak Bardella seçildi. Dağılan Kimlik ve Demokrasi’nin (ID) yerini alan Yurtseverler’deki en büyük delegasyon, 30 milletvekiliyle RN oldu. Onu 11 milletvekiliyle Orban’ın Fidesz’i, 8 milletvekiliyle İtalyan Ligi takip ediyor.