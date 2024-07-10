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Bardella’ya yer buldular... AP’de yeni sağ grubun lideri oldu

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#Ulusal Birlik#Jordan Bardella#Avrupa Parlamentosu
Bardella’ya yer buldular... AP’de yeni sağ grubun lideri oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

FRANSA’daki erken seçimlerin ikinci turundan zaferle çıkması beklenirken hüsrana uğrayan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin 28 yaşındaki başbakan adayı Jordan Bardella, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni sağ grubuna lider oldu.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın milliyetçi ‘Avrupa için Yurtseverler’ (Patriots) grubu, dün AP’de resmi olarak kuruldu.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK GRUP

Marine Le Pen’in kurucusu olduğu Ulusal Birlik (RN) ve İtalyan Ligi partisinin de dahil olmasıyla 84 üyeye ulaşarak parlamentoda üçüncü büyük grubu teşkil eden aşırı sağ ittifakın lideri olarak Bardella seçildi. Dağılan Kimlik ve Demokrasi’nin (ID) yerini alan Yurtseverler’deki en büyük delegasyon, 30 milletvekiliyle RN oldu. Onu 11 milletvekiliyle Orban’ın Fidesz’i, 8 milletvekiliyle İtalyan Ligi takip ediyor.

 

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#Ulusal Birlik#Jordan Bardella#Avrupa Parlamentosu

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