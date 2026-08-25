Barcelona'dan Rumları çileden çıkaran Kuzey Kıbrıs kararı

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İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın akademisi tarafından KKTC'de düzenlenecek "Lefkoşa Kamp", Rum tarafının tepkisini çekti. Kulübün resmi internet sitesinde kamp yerinin "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurulmasının ardından Rum ELAM Partisi, İspanya hükümeti ile Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yaparak, organizasyonun iptalini istedi.

ELAM'ın yaptığı açıklamada, KKTC'de düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesi talep edildi. Parti, daha önce Girne Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Nexus Festivali'nin iptali için yürüttüğü girişimleri hatırlatarak, KKTC'de düzenlenen uluslararası etkinliklere yönelik girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

KKTC'DEN BASKI POLİTİKALARINA SERT TEPKİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Barcelona futbol kampı ile Zamna Müzik Festivali'nin hedef alınmasına tepki gösterdi. Üstel, ELAM'ın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan iki uluslararası organizasyonun iptali yönündeki girişimini şiddetle kınadığını ifade ederek, Nexus Festivali'nin iptal edilmesinin hemen ardından yeni organizasyonların hedef alınmasının Rum tarafındaki bazı çevrelerin yaklaşımını ortaya koyduğunu dile getirdi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının dünya ile temas kurmasından ve gençlerin uluslararası organizasyonlarda yer almasından rahatsızlık duyan çevrelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel

RUM TARAFI RAHATSIZ OLDU

Rum ve Yunan basınında yayımlanan haberlerde, kampın "işgal altındaki topraklarda" düzenleneceği belirtilirken, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta organizasyon düzenlemesine karşı çıkıldı.

Yunanistan merkezli To Vima gazetesi de gelişmeyi, "Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" başlığıyla duyurdu. Haberde, Barcelona Akademisi'nin resmi internet sitesinde Lefkoşa'da düzenlenecek kampın Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde gerçekleştirileceğinin açıklandığı kaydedildi.

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BARCELONA'NIN KKTC'DE KAMP PLANI

FC Barcelona'nın resmi internet sitesinde 4 Ağustos'ta yayımlanan duyuruda, "Lefkoşa Kamp" organizasyonunun 7-11 Eylül ile 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği söylendi.

Kampın yeri ise Barcelona tarafından açık şekilde "Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak belirtildi. Barcelona'nın programına göre kampta her gün üç ayrı antrenman grubu oluşturulacak, çalışma saatleri ise katılımcıların yaş kategorilerine göre seçilecek.