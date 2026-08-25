×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Barcelona'dan Rumları çileden çıkaran Kuzey Kıbrıs kararı

Güncelleme Tarihi:

#Barcelona KKTC Kampı#Kıbrıs Sorunu#ELAM Partisi
Barcelonadan Rumları çileden çıkaran Kuzey Kıbrıs kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 11:20

Barcelona futbol akademisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Lefkoşa kampı" düzenleyeceğini duyurmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) karıştı. ELAM Partisi, KKTC'de uluslararası organizasyonlar düzenlenmesine karşı çalışma yürüttüğünü bildirdi. Kıbrıslı Türklerin dünyadan izole edilmesi politikalarını destekleyen ELAM, Barcelona'nın organizasyonu iptal etmesini talep etti. KKTC, Rum tarafının baskı politikalarına sert tepki gösterdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın akademisi tarafından KKTC'de düzenlenecek "Lefkoşa Kamp", Rum tarafının tepkisini çekti. Kulübün resmi internet sitesinde kamp yerinin "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurulmasının ardından Rum ELAM Partisi, İspanya hükümeti ile Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısı yaparak, organizasyonun iptalini istedi.

ELAM'ın yaptığı açıklamada, KKTC'de düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesi talep edildi. Parti, daha önce Girne Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Nexus Festivali'nin iptali için yürüttüğü girişimleri hatırlatarak, KKTC'de düzenlenen uluslararası etkinliklere yönelik girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Gözden KaçmasınYunanistandan Girite konuşlandırılan Patriot bataryasına ilişkin ilk açıklama: Yunan Bakandan Türkiyeye yönelik tansiyonu yükselten ifadelerYunanistan'dan Girit'e konuşlandırılan Patriot bataryasına ilişkin ilk açıklama: Yunan Bakan'dan Türkiye'ye yönelik tansiyonu yükselten ifadelerHaberi görüntüle

KKTC'DEN BASKI POLİTİKALARINA SERT TEPKİ

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Barcelona futbol kampı ile Zamna Müzik Festivali'nin hedef alınmasına tepki gösterdi. Üstel, ELAM'ın Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenmesi planlanan iki uluslararası organizasyonun iptali yönündeki girişimini şiddetle kınadığını ifade ederek, Nexus Festivali'nin iptal edilmesinin hemen ardından yeni organizasyonların hedef alınmasının Rum tarafındaki bazı çevrelerin yaklaşımını ortaya koyduğunu dile getirdi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının dünya ile temas kurmasından ve gençlerin uluslararası organizasyonlarda yer almasından rahatsızlık duyan çevrelere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Haberin Devamı

Barcelonadan Rumları çileden çıkaran Kuzey Kıbrıs kararı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel

RUM TARAFI RAHATSIZ OLDU

Rum ve Yunan basınında yayımlanan haberlerde, kampın "işgal altındaki topraklarda" düzenleneceği belirtilirken, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinden Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs'ta organizasyon düzenlemesine karşı çıkıldı.

Gözden KaçmasınSıcak hava dalgaları Avrupa’yı felç etti Nehirler kuruyor, enerji ve ulaşım durma noktasında... Türkiye’yi nasıl etkileyecekSıcak hava dalgaları Avrupa’yı felç etti! Nehirler kuruyor, enerji ve ulaşım durma noktasında... Türkiye’yi nasıl etkileyecek?Haberi görüntüle

Yunanistan merkezli To Vima gazetesi de gelişmeyi, "Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" başlığıyla duyurdu. Haberde, Barcelona Akademisi'nin resmi internet sitesinde Lefkoşa'da düzenlenecek kampın Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde gerçekleştirileceğinin açıklandığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Barcelonadan Rumları çileden çıkaran Kuzey Kıbrıs kararı

BARCELONA'NIN KKTC'DE KAMP PLANI

FC Barcelona'nın resmi internet sitesinde 4 Ağustos'ta yayımlanan duyuruda, "Lefkoşa Kamp" organizasyonunun 7-11 Eylül ile 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği söylendi.

Kampın yeri ise Barcelona tarafından açık şekilde "Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak belirtildi. Barcelona'nın programına göre kampta her gün üç ayrı antrenman grubu oluşturulacak, çalışma saatleri ise katılımcıların yaş kategorilerine göre seçilecek.

Gözden KaçmasınTrump yönetiminin dosyasından vize iptali çıktıTrump yönetiminin dosyasından vize iptali çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Barcelona KKTC Kampı#Kıbrıs Sorunu#ELAM Partisi

BAKMADAN GEÇME!