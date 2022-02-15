Barcelona’daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı

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İspanya’nın Barcelona kentinin El Poble-sec semtindeki Coronado Otel’de Cumartesi günü yangın çıktı.

Duman ve alevlerin arasında mahsur kalanlar, otelin 3’üncü katındaki pencerelerinden atlayarak kurtuldu.

Çevredekiler pencerelerin altına şilteler yerleştirerek, atlayanların sert zemine düşmesini engellemeye çalıştı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında 3’ünün durumu ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.