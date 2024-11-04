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Barcelona'da kırmızı alarm! Havalimanını su bastı

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#İspanya#Barcelona#Şiddetli Yağış
Barcelonada kırmızı alarm Havalimanını su bastı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 17:42

İspanya'daki şiddetli yağışlar Barcelona kentinde kırmızı alarm verilmesine neden oldu. Su baskınlarının yaşandığı havalimanında birçok uçuş iptal edildi. Katalonya yerel yönetimi, halka seyahat etmekten kaçınmaları ve nehirlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

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İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nin başkenti Barselona'daki uluslararası havalimanındaki yolcu terminali, pist ve otoparkı şiddetli yağışlar nedeniyle su bastı.

Su tahliye çalışmalarının başladığı havalimanında onlarca uçuş iptal edildi. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, konuyla bir kriz masası oluşturulduğu, yağışlara yol açan fırtınanın havalimanına erişimi de engellediği belirtildi. Açıklamada, havalimanından ayrılan yolcuların çıkışlarını sağlamak için bariyerlerin kaldırıldığı, raylı sistemle ulaşımların ise geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Katalonya yerel yönetimi iki bölgede devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle halka seyahat etmekten kaçınmaları, nehirlerden ve vadilerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı turistik Barselona kenti için kırmızı alarm verildi.

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İspanya’da geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle Valencia bölgesinde 214, Kastilya-La Mancha'da 2, Malaga'da ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği, köprülerin çöktüğü ve yerleşim yerlerinin çamurla kaplandığı selin ardından temizlik çalışmaları devam ederken can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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#İspanya#Barcelona#Şiddetli Yağış

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