Barcelona Kuzey Kıbrıs kararından geri adım attı: Rum tarafı yeni hedefini duyurdu

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Barcelona’nın Lefkoşa’da düzenlemeyi planladığı futbol kampına ilişkin kulübün resmi internet sitesinde daha önce yayımlanan sayfada, organizasyonun 7-11 ve 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirileceği belirtilmiş, kampın konumu ise "Lefkosa, Northern Cyprus" (Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs) olarak gösterilmişti. Ancak Barcelona’nın resmi internet sitesindeki kamp sayfasında bugün itibarıyla tarih, konum ve program bilgileri yer almadı.

Barcelona’nın etkinlik ve kamp noktalarını gösteren haritasında bulunan Lefkoşa kampına ilişkin bilgilerin de kaldırıldığı tespit edildi. Gelişme, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Rum kurumlarının organizasyonun gerçekleştirilmesini engellemek amacıyla başlattığı girişimlerin ardından gerçekleşti.

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum tarafının Barcelona futbol kampını iptal etmek için yürüttüğü girişimlere tepki göstererek, Kıbrıs Türklerine uygulanan baskının insanlık dışı olduğunu ifade etmişti.

AŞIRI SAĞCI RUM PARTİSİ'NDEN 'HEDEFİMİZE ULAŞTIK' PAYLAŞIMI

Kampın Barcelona’nın internet sitesinden kaldırılmasının ardından aşırı sağcı ELAM’dan açıklama geldi. ELAM, 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirmeyi planladığı kampın iptal edilmesini talep ettiklerini hatırlattı. Parti, Avrupa düzeyinde yürüttüğü girişimlerin yanı sıra Güney Kıbrıs hükümeti ve diğer Rum kurumlarının da aynı hedef doğrultusunda harekete geçtiğini kaydetti.

ELAM açıklamasında, "Hükümetin ve müdahalede bulunan herkesin, işgal altındaki bölgelerde planlanan etkinliğin bugün iptal edilmesinin resmileşmesini sağlayan hızlı tepkisini ve eylemlerini selamlıyoruz" denildi.

ELAM, yaşanan gelişmenin ardından "Hedefimize ulaştık" açıklamasında bulunarak benzer girişimlere karşı bundan sonra da aynı şekilde hareket edilmesini talep etti.

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RUM YÖNETİMİ İLE UEFA ARASINDA KKTC GÖRÜŞMESİ

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs’ta kamp düzenlemesine karşı UEFA ile istişarede bulunarak İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimde bulunmuştu.

Rum tarafındaki tepkilerin odağında, yalnızca kampın KKTC’de yapılması değil, Barcelona’nın resmi internet sitesinde organizasyon yerinin açık biçimde "Lefkosa, Northern Cyprus" olarak gösterilmesi de yer alıyordu.

KIBRIS'TAKİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ RUMLARIN HEDEFİNDE

ELAM açıklamasında KKTC üniversitelerini de yeniden hedef aldı. Parti, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin uluslararası QS Top Universities sıralamasında "Kuzey Kıbrıs" ibaresiyle yer almasına karşı yürüttüğü girişimleri hatırlattı. ELAM, KKTC’nin uluslararası platformlarda görünürlüğünün artmasını "yükseltme" diye niteleyerek, bunun engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

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Barcelona’nın KKTC’deki futbol kampının ardından, Kıbrıs Türk üniversitelerinin uluslararası platformlarda "Kuzey Kıbrıs" adıyla yer alması da Rum tarafının müdahale girişimlerinin odağına yerleşti.