Barbados artık dünya üzerindeki en genç cumhuriyet!

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Karayipler'deki ada ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den 'Devlet Başkanı' unvanını alarak, 396 yıldır devam eden süren resmiyeti sonlandırdı.

Başkent Bridgertown'da yapılan törende Sandra Mason yemin ederek devletin başı görevini devraldı.

Cumhuriyetin ilan edildiği tören, ülkenin bağımsızlığının da 55. yıl dönümünde gerçekleşti.

Ülkenin yönetim şeklini değiştirdiği törene, İngiltere veliaht Prensi Charles ve Barbadoslu şarkıcı Rihanna da katıldı.

Törende konuşan Prens Charles, Karayip adasının geçmişte yaşadığı kölelik zulmüne de değindi.

Onur konuğu olan Charles konuşmasında, iki ülke ilişkilerinin anayasal değişime karşın devam edeceğini söyledi.

Kendisini Barbados'un dostu olarak tanımlayan Prens, töreni de yeni bir başlangıç olarak tanımladı.

Törende güç değişiminin resmileştirilmesi, İngiltere kraliyet bayrağının indirilmesi ve Barbados bayrağının göndere çekilmesi ile gerçekleşti.

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Barbados İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olmaya da devam edecek.

Ülkenin yeni lideri olan 72 yaşındaki Sandra Mason, 2018 yılından bu yana adanın genel valiliği görevini yürütüyordu.

Mason geçen ay parlamentoda yapılan oylama sonrası seçilmiş başkan olarak belirlendi.

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RİHANNA'YA ULUSAL KAHRAMAN NİŞANI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Sandra Mason, törende yaptığı konuşmada, "Barbados Cumhuriyeti'nin gemisi ilk yolculuğuna başlıyor. Fırtınalara göğüs germeyi başarsın, ülkemize vatan olsun ve halkımızı geleceğe taşısın" dedi.

Ülke vatandaşı dünyaca ünlü yıldız Rihanna'ya da törende, ulusal kahraman nişanı verildi.

Ülkenin başbakanı Mia Mottley de, devletin yeni başı olan Sandra Mason'ın önünde Barbados'a bağlılık yemini etti.

Eski bir İngiliz sömürgesi olan Barbados, 1966'da bağımsızlığını ilan etti.

Barbados, Karayipler'deki en kalabalık ve zengin ada ülkelerinden biri.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, anayasal monarşi ile yönetilen ülkenin kraliçesi konumundaydı ve unvanı da "Devlet Başkanıydı". Devlet dairelerinde de fotoğrafı bulunuyordu.