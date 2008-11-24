Barak: Hizbullah 3 misli daha güçlendi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Lübnan'daki Hizbullah örgütünün, iki yıl önceki savaştan bu yana gücünü üçe katladığını belirterek, "Hizbullah'ın elinde şimdi bazıları Aşkelon, Ber Şeva ve Dimona'yı vurabilecek güçte, 42 bin füze var" dedi.

Ordu radyosunun haberine göre Barak, parlamentonun Dışişleri ve Savunma Komisyonunda yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde bir süre önce yaptığı tatbikata da değindi ve bunun, BM'nin 1701 sayılı kararının işlemediğini kanıtladığını söyledi.



Gazze Şeridi'ne yönelik büyük bir operasyon yapılması yolundaki çağrılara karşı, "İsrail, bir Kassam roketinin tutsağı olmayacaktır" diyen Barak, "Gazze'ye operasyon Gilad Şalit'in geri dönüşünü hızlandırmayacaktır" dedi.



İsrail askeri Gilad Şalit, 2006 Haziranında Gazze sınırında Filistinli militanların ortaklaşa düzenlediği bir operasyonla kaçırılmıştı. Şalit, o günden bu yana Gazze'de tutuluyor.



Barak, konuşmasında bu konuda sağlam bir karar alınması gerektiğini de ifade etti ve "Gazze'nin yeniden fethini isteyenler, sonuçlarını da yüksek sesle ifade etmeli" dedi ve "Bu bir reality show değil... İnsan hayatından bahsediyoruz" diye ekledi.



Askerleri bir savaşa göndermeden önce durup iyice düşünmek gerektiğini ifade eden Barak, "Her anne ve babanın gözlerinin içine bakarak, onları göndermeden önce her şeyi yaptık diyebilmeliyiz" dedi.



Gazze ile varılan geçici ateşkesin, İsrail'e daha iyi hazırlanma fırsatı verdiğini; İran, Suriye ve Hizbullah'a karşı daha büyük esneklik kabiliyeti kazandırdığını kaydeden Barak, İsrail'in, Suriye'yi çatışma döngüsü içinden çıkarmak istediğini söyledi. Suriye ile görüşmeleri "çok olumlu" olarak nitelendiren Barak, bu görüşmelerin sorumlu, ciddi ve titiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

