Baraj kurudu: Antik kent ortaya çıktı

Irak’ta giderek artan kuraklık, yıllardır sular altında bulunan tarihi eserlerin gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. Ülkenin kuzeyinde bulunan Musul Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düşmesinin ardından antik kent ortaya çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Duhok İl Kültür ve Tarihi Eserler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, baraj gölündeki su seviyesinin azalması sonucu Helenistik döneme yaklaşık 2 bin 300 yıl öncesine ait yeni bir antik kentin ortaya çıktığını duyurdu.

"KAZI EKİBİ HELENİSTİK DÖNEME AİT PİŞMİŞ TOPRAK LAHİTLER BULDU"

Duhok Antik Eserler Müdürü Dr. Bikes Brevkani, 1980’lerde Musul Barajı’nın inşasıyla birlikte sular altında kalan Duhok’un güneyindeki eski Hanki köyünde ortaya çıkan alanın Helenistik döneme ait antik şehir kalıntılarının yanı sıra yaklaşık 40 tarihi mezar barındırdığını aktardı.

Brevkani, "Keşfedilen antik kent, şimdiye kadar bulunan en büyük mezarlığı içeriyor. Kazı ekibi Helenistik döneme ait pişmiş toprak lahitler buldu.

Mezarların tarihinin M.Ö. yaklaşık 300 yılına uzandığı tahmin ediliyor" dedi. İlk kazı çalışmalarının farklı dönemlere ait mimari kalıntılar ve tarihi eserleri ortaya çıkardığını ifade eden Brevkani, kazıların daha kapsamlı bilgiler elde etmek için sürdürüleceğini kaydetti.