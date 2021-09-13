Baradar'dan 'öldü' iddialarına videolu cevap!

Taliban'ın kurucu ortağı Abdul Ghani Baradar sözde ölüm haberinin sosyal medyada viral hale gelmesinin ardından yaşadığını belirten bir sesli açıklama yayınladı. Baradar mesajında ölüm söylentileri için "sahte propaganda" dedi.

Taliban'ın resmi sitesinde yayınlanan videoda "Geçtiğimiz birkaç gecedir gezilere çıkıyorum. Şu anda nerede olursam olayım, tüm kardeşlerim, arkadaşlarım ve ben hepimiz iyiyiz" diyen Baradar "Medya her zaman sahte propaganda yayınlar. Tüm bu yalanları cesurca reddedin. Size yüzde yüz olarak hiçbir sorunumuz belirtiyorum." diye sözlerini tamamladı.

Baradar'ın başkanlık sarayında rakip Taliban grupları arasında çıkan bir çatışmada ölümcül şekilde yaralandığına dair söylentiler sosyal medyada konuşulmuş ancak doğrulanmamıştı.

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