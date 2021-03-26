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Dünya
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Banyoda doğurdu

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Banyoda doğurdu

KRALİÇE 2. Elizabeth’in torunu Zara Tindall’ın, geçen hafta evinin banyosunda üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiği ortaya çıktı.

Olayı, Kraliçe’nin tek kızı Prenses Anne’nin kızı Zara Tindall’ın eski bir rugby oyuncusu olan eşi Mike Tindall açıkladı. Bir spor programına konuk olan Mike Tindall, pazar gününün cumartesiden daha iyi olduğunu söyleyip “Çünkü küçük oğlum dünyaya geldi” dedi. Mike Tindall, eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince, bir arkadaşının da yardımıyla evin banyosunda yaptığını söyledi.

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