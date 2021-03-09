Banyo aynasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda buldu... New York'ta korku filmlerini aratmayan olay

New York'ta yalnÄ±z yaÅŸayanÂ Samantha Hartsoe adÄ±ndaki bir kadÄ±n evinin Ä±sÄ±nmamasÄ±ndan ve Ã¶zellikle de banyosundan gelen soÄŸuk esintinin kaynaÄŸÄ±nÄ± bulmak iÃ§in harekete geÃ§ti. Banyosuna gidip esintinin aynanÄ±n arkasÄ±ndan geldiÄŸini keÅŸfeden kadÄ±n olayÄ±n sebebini Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in aynayÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda ise hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ÅŸoklarÄ±ndan birini yaÅŸadÄ±.

The Guardian'da yer alan habere gÃ¶re aynayÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda banyo duvarÄ±nda bir delik olduÄŸunu ve soÄŸuk havanÄ±n oradan geldiÄŸini anlayan kadÄ±n el fenerleri ve birÃ§ok baÅŸka malzeme alarak bu deliÄŸi keÅŸfetmek iÃ§in harekete geÃ§ti.Â 26 yaÅŸÄ±ndaki Hartsoe, banyo aynasÄ±nÄ±n arkasÄ±na gizlenmiÅŸ Ã¼Ã§ yatak odalÄ± bir daire buldu. Samantha Hartsoe, keÅŸifÂ macerasÄ±nÄ± sosyal medya platformu TikTok Ã¼zerinden takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±nca olay duyuldu ve hatta viral haline geldi.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde soÄŸuk havanÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± keÅŸfeden Hartsoe, bir arkadaÅŸÄ±ndan yardÄ±m istiyor ve banyodaki aynasÄ±nÄ± sÃ¶kÃ¼yor. ArdÄ±ndan yanÄ±na bir el feneri ve Ã§ekiÃ§ alan kadÄ±n, aynanÄ±n olduÄŸu alandan gizli daireye geÃ§iÅŸ yapÄ±yor.

BoÅŸ daireye geÃ§erken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku ve heyecanÄ±nÄ± takipÃ§ileriyle paylaÅŸan kadÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± geÃ§en yÄ±l Oscar alan GÃ¼ney Kore yapÄ±mÄ± Parazit ve 1992 yapÄ±mÄ± korku filmi Candyman (Åžeker AdamÄ±n Laneti) filmine benzetildi.

Delikten ileri doÄŸru baktÄ±ÄŸÄ±nda ardÄ±na gizlenmiÅŸ bÃ¼tÃ¼n bir oda fark eden Samantha, tÃ¼yler Ã¼rperten gerÃ§eÄŸi fark ettikten sonra iki arkadaÅŸÄ±nÄ± evine Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Samantha'nÄ±n arkadaÅŸlarÄ± keÅŸfettikleri boÅŸlukta yaÅŸayan biri olabileceÄŸinden ÅŸÃ¼pheleniyor.Â

GenÃ§ kadÄ±n boÅŸluktan iÃ§eri girdikten sonra olayÄ±n gizemi daha da artÄ±yor zira boÅŸluÄŸun aslÄ±nda odalarÄ± olan boÅŸ bir daire olduÄŸunu anlÄ±yorlar. BoÅŸ evin iÃ§inde Ã§Ã¶p torbalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yarÄ±sÄ± iÃ§ilmiÅŸ bir su ÅŸiÅŸesi gÃ¶ren genÃ§ kadÄ±n ÅŸiÅŸenin o kadar da eski olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edince dairede birilerinin yaÅŸÄ±yor olabileceÄŸini takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±yor.

Ã–te yandan olayÄ± araÅŸtÄ±rmak iÃ§in daireye giden yetkililer tarafÄ±ndan yapÄ±lan kapsamlÄ± bir araÅŸtÄ±rmanÄ±n ardÄ±ndan, dairenin iÃ§inde bulunduÄŸu kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlar nedeniyle uzun bir sÃ¼re yaÅŸamaya elveriÅŸli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ± ve iÃ§eride kimse bulunamadÄ±.

Ancak olayÄ±n gizemi hÃ¢lÃ¢ aydÄ±nlatÄ±labilmiÅŸ deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Samantha Hartsoe'nun danÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bina yÃ¶neticileri, bÃ¶yle gizli kalmÄ±ÅŸ bir daireden hiÃ§ haberleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dairenin sanki hiÃ§ var olmamÄ±ÅŸÃ§asÄ±na hiÃ§bir yerde gÃ¶rÃ¼nmediÄŸi sÃ¶yledi.Â

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