Banliyöler tedirgin...  Fransa’da aşırı sağ seçimlere önde giriyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un haziran ayı başında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde uğradığı yenilgi sonrası aldığı Meclis’i feshetme kararı neticesinde bugün yapılacak erken seçimde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin birinci gelme olasılığı banliyö sakinlerini kaygılandırıyor.

ERKEN SEÇİM KARARI

AP seçimlerinin Fransa ayağında RN’nin açık ara farkla birinci çıkmasının ardından Macron Ulusal Meclis’i feshederek 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde erken genel seçim kararı aldı. Macron’un, rakibi RN’nin sandıktan birinci parti çıkmasına rağmen bu kararı alması, ülkede 5’inci Cumhuriyet dönemi boyunca iktidarı aşırı sağa vermeyen Fransız halkında tepkiye yol açtı.

GÖÇMEN BANLİYÖSÜ

AA muhabiri önemli bir kesimi göçmen ve yabancılardan oluşan ve başkent Paris’in en büyük banliyölerinden Saint-Denis’de seçimin nabzını tuttu.

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MACRON’A TEPKİ ÇOK

Sinema bölümü öğrencisi 27 yaşında Marie isimli Fransız vatandaşı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Meclis’i feshetme kararını “orantısız” bulduğunu söyledi. Macron’un bu kararıyla ülkede yaşayanların hayatıyla oynadığına işaret eden Marie, RN’nin birinci parti olmasıyla Fransa’da ekonomik ibrelerin giderek aşağı ineceği değerlendirmesinde bulundu.

HAYALKIRIKLIĞI

26 yaşındaki hemşire Eman Ata Alla, RN’nin AP seçimlerinde sandıktan birinci parti olarak çıkmasını şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Alla, “Herkes RN’yi şikâyet ediyor ancak gidip yine onlara oy veriyor” diyerek RN’nin iktidara gelir gelmez, Fransa’daki yabancıları ötekileştireceğini savundu.

BİLGİ NOTU

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Meclis’te temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandık başında olacak.

22 yıl sonra bir ilk olabilir

Fransa’da yapılan son anketler, Marine Le Pen’in Jordan Bardella’yı başbakan adayı gösterdiği aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) mecliste salt çoğunluğa ulaşabileceğine işaret ediyor.

- Anketler RN’nin yüzde 35 ile 37 arasında birinci parti olacağını gösteriyor.

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- Sol kanat Yeni Halk Cephesi ittifakı yüzde 27.5 ile yüzde 29 alırken Cumhurbaşkanı Macron’un Rönesans kampı yüzde 20-21 destek buluyor.

- Cumhurbaşkanı ve başbakanın farklı partilerden olduğu durum 22 yıl sonra ilk kez yaşanabilir. Görev süresi 2027 yılında dolacak Macron, aşırı sağın kazanması halinde Bardella hükümetiyle çalışmak zorunda kalabilir. Macron, seçim sonuçları ne olursa olsun görev süresini tamamlayacağını ilan etmişti.