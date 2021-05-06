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Banksy’nin eseri Bitcoin’le satılacak
Kripto para kullanımı sanat dünyasında da giderek yaygınlaşıyor. ABD’nin New York kentinde bulunan Sotheby’s müzayede evi, ilk defa dijital olmayan bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.
Müzayede evi, İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin ünlü eseri “Love is in the Air”in satışında Bitcoin ve Ethereum’la yapılacak ödemelerin kabul edileceğini duyurdu. Satışın, 3 ile 5 milyon dolar arasında bir fiyata gerçekleşmesi bekleniyor.
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