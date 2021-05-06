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Dünya
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Banksy’nin eseri Bitcoin’le satılacak

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Banksy’nin eseri Bitcoin’le satılacak

Kripto para kullanımı sanat dünyasında da giderek yaygınlaşıyor. ABD’nin New York kentinde bulunan Sotheby’s müzayede evi, ilk defa dijital olmayan bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.

Müzayede evi, İngiliz sokak sanatçısı Banksy’nin ünlü eseri “Love is in the Air”in satışında Bitcoin ve Ethereum’la yapılacak ödemelerin kabul edileceğini duyurdu. Satışın, 3 ile 5 milyon dolar arasında bir fiyata gerçekleşmesi bekleniyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

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