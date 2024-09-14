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Banksy’nin çalınan eseri bulundu... ‘Kırmızı Balonlu Kız’ galeriye dönüyor

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#Banksy#İngiltere#Eser
Banksy’nin çalınan eseri bulundu... ‘Kırmızı Balonlu Kız’ galeriye dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir sanat galerisinden geçen hafta çalınan sokak sanatçısı Banksy’nin ‘Kırmızı Balonlu Kız’ eseri bulundu.

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Dünyada birçok ticari üründe de kullanılan ‘Kırmızı Balonlu Kız’ tablosunun galeriye döneceği kaydedildi. Polis, konuya ilişkin bugün bir açıklama yaparak iki şüpheli erkeğe ‘hırsızlık’ suçlaması yöneltildiğini belirtti.

Banksy’nin çalınan eseri bulundu... ‘Kırmızı Balonlu Kız’ galeriye dönüyor

İlk defa 2002’de ortaya çıkan tablo, sonrasında sınırlı sayıda baskı ve elle püskürtülmüş versiyonlarla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2018 yılında, çerçevelenen ‘Kırmızı Balonlu Kız’, açık artırmada 1 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satıldıktan sonra tuval gizli bir kağıt öğütme makinesinin içine doğru çekilmişti. Eseri satın alan kişi, ‘Kırmızı Balonlu Kız’ tablosunu satın alma kararından vazgeçmemiş, kısmen parçalanan esere ise ‘Çöp Kutusunda Sevgi’ adı verilmişti.

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#Banksy#İngiltere#Eser

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