Banksy’nin çalınan eseri bulundu... ‘Kırmızı Balonlu Kız’ galeriye dönüyor

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Dünyada birçok ticari üründe de kullanılan ‘Kırmızı Balonlu Kız’ tablosunun galeriye döneceği kaydedildi. Polis, konuya ilişkin bugün bir açıklama yaparak iki şüpheli erkeğe ‘hırsızlık’ suçlaması yöneltildiğini belirtti.

İlk defa 2002’de ortaya çıkan tablo, sonrasında sınırlı sayıda baskı ve elle püskürtülmüş versiyonlarla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 2018 yılında, çerçevelenen ‘Kırmızı Balonlu Kız’, açık artırmada 1 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satıldıktan sonra tuval gizli bir kağıt öğütme makinesinin içine doğru çekilmişti. Eseri satın alan kişi, ‘Kırmızı Balonlu Kız’ tablosunu satın alma kararından vazgeçmemiş, kısmen parçalanan esere ise ‘Çöp Kutusunda Sevgi’ adı verilmişti.