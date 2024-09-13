Banksy'nin çalınan eseri 'Balonlu Kız' bulundu: İki kişi tutuklandı

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Ünlü graffiti sanatçısı Banksy'nin, Londra'nın merkezindeki Grove Sanat Müzesi'nden çalınan Balonlu Kız adlı eseri bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiliz Polisi, Londra'nın doğusundaki Beckton ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Larry Fraser ile Essex bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki James Love'ı hırsızlık suçlaması ile gözaltına aldı.

Geceye doğru saat 11:00 sularında çalınan eserin, galeriye iade edileceği bildirildi.

270 bin Sterlin değerindeki eseri çalmakla suçlanan ikili, Wimbledon Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Banksy, Balonlu Kız graffitisini 2002 yılında Londra'nın çeşitli bölgelerine yapmıştı.

2018 yılında eserin bir kopyası, 1 milyon Sterlin'den fazla bir fiyata alıcı bulmuş ancak çerçeveye gizlenen bir kağıt öğütücüsü ile kullanılamaz hale gelmişti. Parçalanan eser, son haliyle 18.5 milyon Sterlin'e satılmıştı.

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2018 yılında, eserin çerçeveli bir kopyası sahnede kendini imha etmeden önce 1 milyon sterlinden fazla bir fiyata alıcı buldu. Çekiç düştükten dakikalar sonra alarmlar çaldı ve tuval, büyük süslü çerçevenin altına yerleştirilmiş gizli bir parçalayıcıdan düştü.