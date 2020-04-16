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DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 12:32,Son Güncelleme:

Banksy karantinada! Sosyal medyadan paylaştı: Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor

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Banksy karantinada! Sosyal medyadan paylaştı: Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor
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Sokak sanatının efsanevi isimlerinden biri olan Banksy, Corona Virüs karantinası nedeniyle son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı. Banksy, bir dizi farenin yarattığı karmaşanın resmedildiği eseri, “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor” notuyla paylaştı.

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  • Banksy son eserini sosyal medyadan paylaştı
  • Banksy son eserini sosyal medyadan paylaştı
  • Banksy son eserini sosyal medyadan paylaştı
  • Banksy son eserini sosyal medyadan paylaştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sokak sanatının sembol isimlerinden biri olan Banksy, Corona Virüs karantinası nedeniyle son eserini dört duvar arasında yaratmak durumunda kaldı. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Banksy’nin son eserinde bir grup farenin banyoda yarattığı karmaşa ve dağınıklık görülüyor. Eserde fareler aynayla ve tuvalet kağıtlarıyla oynuyor, diş macununu sıkıyor. Ünlü sanatçı, paylaşımına “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor” notunu düştü.

BANKSY KİMDİR?

Banksy, tüm dünyada yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen bir duvar ressamıdır. Kimliğini hiçbir zaman açıklamayan ressam, duvarlara yaptığı eserlerini, Banksy olarak imzaladığı için dünyada bu isimle tanınır. Duvarlara yaptığı çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar vermektedir.

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