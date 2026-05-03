Banksy bu kez heykel dikti

Kaidesinde ‘Banksy’ yazan heykelde elinde taşıdığı bayrak yüzünü kapatmış ve önünü göremeyen takım elbiseli bir adam adım atarken tasvir ediliyor.

BBC podcast serisi The Banksy Story’nin yaratıcısı James Peak, “iktidardan düşmekte olan bir adamı” anlattığını belirttiği heykele ilişkin yaptığı değerlendirmede “İngiltere, işgallerle dolu emperyalist bir geçmişe sahip. Bu geçmişin bir parçası da Banksy’nin kesinlikle tiksindiği türden aşırı milliyetçilik” ifadelerini kullandı. Gerçek kimliği bilinmeyen Banksy, siyaset ve sistem eleştirisi yapan eserleriyle tanınıyor.