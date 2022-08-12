Bankayı soymak için kazdığı tünel üstüne yıkıldı! Ekipler görünce gözlerine inanamadı...

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İtalya'nın Başkenti Roma, Vatkian yakınlarında gerçekleşen akılalmaz bir olayı konuşuyor.

Roma'nın 11. Innocenzo Caddesi'ndeki asfaltta meydana gelen çökme sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri asfaltın altında gizli bir tünel kazıldığını fark etti. Tüneli incelemeye başlayan ekipler 6 metre derinliğindeki çukurdan yardım çığlıkları geldiğini duydu.



İtalya itfaiyesinin paylaştığı fotoğraflar

BANKA SOYMAK İÇİN KAZDIĞI TÜNELİN İÇİNDE SIKIŞIP KALDI

Bir yol işçisinin içeride sıkıştığını düşünen yetkililer 30 kişilik bir itfaiye ekibini bölgeye gönderdi.

Ekiplerin içeriden çıkarmak için 8 saat boyunca uğraştığı adamın yakınlardaki bir bankayı soymak için tünel kazan bir hırsız olduğu ortaya çıktı.

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Hırsızın kazdığı tünelin içindeyken meydana gelen çökme nedeni ile içeride sıkışıp kaldığı düşünülüyor.



Arama kurtarma ekipleri dikkatlice yaptıkları çalışmanın ardından, içeride sıkışıp kalan adamı yaralı olarak kurtarmayı başardı. Gıda ve oksijen takviyesi verilen adam hastaneye kaldırılırken yetkililer konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı adama yardım ettiği düşünülen 3 kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Vatikan yakınlarındaki işlek bir yolda keşfedilen tünelin girişinin caddedeki boş bir dükkanın altında bulunduğu açıklandı. Yerel sakinlerden birisi AFP'ye yaptığı açıklamada, "Dükkan kiraya verileceği için gelen seslerle kimse ilgilenmedi, herkes dükkanın yenilendiğini düşünüyordu" dedi.



Sıradışı olay bugün İtalyan basınında geniş yer aldı. Ansa haber ajansına göre çetenin, İtalya'da tatil dönemi olması nedeniyle şehirlerin büyük oranda boşaldığı gelecek hafta sonunda bir banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Ansa'nın geçtiği haberde "Film gibi vurgun girişimi neredeyse trajediye dönüşüyordu" başlığı kullanılırken, La Repubblica gazetesine konuşan mahalle sakinleri, son haftalarda bölgede çok sayıda soygun yaşandığını söyledi.

Mahallelilerden biri tünelin girişinin bulunduğu boş mağazadan günlerdir akşam saatlerinde inşaat çalışmasına benzer sesler geldiğini anlattı.