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Bank of America'nın üst düzey yöneticisi Times Meydanı’ndaki bıçaklı saldırıda öldürüldü

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#Erin Piacenti#New York#Bıçaklı Saldırı
Bank of Americanın üst düzey yöneticisi Times Meydanı’ndaki bıçaklı saldırıda öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 22:03

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda meydana gelen bıçak saldırı sonucunda Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti'nin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi. Şüpheli, polis müdahalesi sonrası kaldırıldığı hayatını kaybetti.

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Times Meydanı'nda dün öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 32 yaşındaki Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti, 68 yaşındaki bir kişi de yaralandı. Saldırgan ise polis müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. Yaralının durumunun stabil olduğu bildirildi.

"ŞÜPHELİ, 68 YAŞINDA BİR ERKEĞE SALDIRDI"

New York Polis Teşkilatı Komiseri (NYPD) Emniyet Müdürü Jessica Tisch, olaya ilişkin basın açıklamasında saldırının herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştirildiğini ve iki saldırının yaklaşık 20 saniye arayla meydana geldiğini söyledi. Açıklamaya göre saldırgan, ilk önce metro durağından yeni çıkan ve eşiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı. Bir görgü tanığının polise verdiği ifadeye göre şüpheli, kırmızı bir alışveriş poşetinden iki bıçak çıkardıktan sonra erkeğe saldırdı. Saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli daha sonra cadde boyunca ilerleyerek Piacenti'ye saldırdı. Saldırıda yaralanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN, POLİSLER MEMURLARINI TEHDİT ETTİ

Tisch, polis ekiplerinin cadde üzerinde üzerinde şüpheliyle yaklaşık 4 dakika konuşarak elindeki bıçakları bırakmasını sağlamaya çalıştığını söyledi. Saldırgan, teslim olmayı reddederek polis memurlarını da tehdit etti ve bıçakları memurlara yöneltti. Polis ekiplerinin şok tabancası kullanmasına rağmen şüphelinin durmadığı, bunun üzerine memurların şüpheliye ateş açtığı bildirildi. Şüpheli, müdahale sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN RUH SAĞLIĞINA İLİŞKİN KAYITLAR BULUNUYOR

Şüphelinin kimliği, New York'un Queens bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Pamela Cisneros olarak açıklandı. Cisneros'un daha önce gözaltına alınmadığını ancak NYPD kayıtlarında 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan iki olay nedeniyle belgelenmiş bir ruh sağlığı geçmişi bulunduğunu belirtti.

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#Erin Piacenti#New York#Bıçaklı Saldırı

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