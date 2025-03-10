Bangladeş'ten Trump'a çağrı

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Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesini "iyi bir yatırım fırsatı" olarak görüp anlaşma yapma çağrısında bulundu.

The Guardian gazetesine röportaj veren Yunus, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ülkesinin geleceğine dair planları anlattı.

Yunus, Trump'ın Bangladeş'i ticaret ortağı görebileceği umudunu dile getirerek, "Trump, tam bir anlaşma adamı, bu yüzden ona diyorum ki: Gel, bizimle anlaşmalar yap." ifadesini kullandı.

Trump'ın anlaşma yapmaması halinde Bangladeş'in biraz sıkıntı çekeceğini belirten Yunus, ülkesindeki demokratik sürecin yine de kesintiye uğramayacağını vurguladı.

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HASİNA DÖNEMİNDEKİ BANGLADEŞ İÇİN "GAZZE" BENZETMESİ

Yunus, vatanına dönüşünde karşılaştığı manzarayı "tamamen harap olmuş bir ülke" şeklinde tanımlayarak, Bangladeş'in içinde bulunduğu durumuna ilişkin, "Bir başka Gazze gibi ancak bu kez yıkılan binalar değil tüm kurumlar, politikalar, insanlar ve uluslararası ilişkiler." görüşünü paylaştı.

Yunus, "Hasina'nın rejimi bir hükümet değildi, bir haydut ailesiydi." ifadesini kullandı.

İadesine ilişkin Hindistan'a iletilen talebe henüz yanıt verilmediğini kaydeden Yunus, Hasina'nın insanlığa karşı suçlardan yargılanacağını, gerekirse gıyabında mahkeme sürecinin yürütüleceğini bildirdi.

Yunus, aralık ila Mart 2026'da Bangladeş'te onlarca yıl sonra ilk kez özgür ve adil seçimlerin yapılacağını belirterek, seçimlerin ardından iktidarı devredeceğini taahhüt etti.

BANGLADEŞ'TE NE OLMUŞTU?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından, Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.