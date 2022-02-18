Bangladeş’ten, Hindistan’daki başörtüsü yasağına karşı protesto

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Akdenizde felaket Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattıAkdeniz'de felaket! Yanan gemideki Türkler yaşananları anlattı#Yunanistan
Gerilim zirve yaptı Rusyadan paralı askerler iddiasıGerilim zirve yaptı! Rusya'dan 'paralı askerler' iddiası!#RUSYA
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Yunanistanda yolcu gemisinde yangın İçinde çok sayıda Türk de vardıYunanistan'da yolcu gemisinde yangın! 'İçinde çok sayıda Türk de vardı'#Yunanistan
Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında Pes dedirten savunma...Metrodaki bıçaklı saldırgan ilk kez hakim karşısında! 'Pes' dedirten savunma...#Kadıköy
Tehlikeli oyun İşte batının Putini durdurma planıTehlikeli oyun! İşte batının Putin'i durdurma planı #Rusya
Mucize kurtuluş Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldıMucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, Ağaca tutunarak hayatta kaldı#ABD
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?#Rus Gribi
Soruyu duyunca bir an şaşırdılar Sonra bu cevabı verdilerSoruyu duyunca bir an şaşırdılar! Sonra bu cevabı verdiler#Demet Özdemir
Barcelona-Napoli maçında arma skandalı Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...Barcelona-Napoli maçında 'arma' skandalı! Çöküş devam ediyor, ıslıklı tepki...#Barcelona
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı Ukraynada kriz tırmanıyorAçıklama az önce geldi: Ateş açıldı! Ukrayna'da kriz tırmanıyor#Rusya
Estetik bağımlısı yıldızın son hali: Böyle görünmek için küçük bir servet ödediEstetik bağımlısı yıldızın son hali: Böyle görünmek için küçük bir servet ödedi#Katie Price
Dış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorumDış görünüşüne takıntılıydı, onun bir insanı bile sevebildiğini sanmıyorum#Tom Cruise
Hülya Avşardan sevgili tarifi: Instagram kullanan erkek bana göre değilHülya Avşar'dan sevgili tarifi: Instagram kullanan erkek bana göre değil!#Hülya Avşar
HABERLERDünya Haberleri

Bangladeş’ten, Hindistan’daki başörtüsü yasağına karşı protesto

#Bangladeş#Hindistan#Başörtü Yasak
Bangladeş’ten, Hindistan’daki başörtüsü yasağına karşı protesto

Bangladeş’te bir araya gelen yüzlerce kişi, Hindistan’daki Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağına karşı protesto düzenledi.

Haberin Devamı

Bangladeş’in başkenti Dakka’daki Baitul Mukarram Milli Camii'nde Cuma namazı kılan yüzlerce kişi, namaz sonrası Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki okullarda Müslüman öğrencilere uygulanan başörtü yasağını protesto etti. Başörtünün Müslüman kadınların hakkı olduğunu belirten protestocular, Hindistan hükümetinin başörtü yasağı ile öğrencileri haklarından mahrum etmek istediklerini vurguladı. Protestoya katılan Maulana Zakir Hossain, “Başörtü Müslümanların hakkıdır. Başörtü, Müslüman kadınların kimliğidir. Müslümanların başörtü takması Allah’ın emridir. Başörtü Müslüman kadınlara saygının bir simgesidir. Müslümanlar olarak kimsenin dini ibadetlerimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Dünyada hiç kimse bizim haklarımıza müdahale edemez. Dolayısıyla başörtü konusunda taviz verilmeyecek. Ulusal ve uluslararası olarak buna direneceğiz” dedi.

Protestoya katılan medrese öğretmeni Abdül Halim ise, “Başörtü Müslüman kadınların hakkıdır. Başörtü takmak kadınları birçok günahtan korur. Başörtü bizim özgürlüğümüz ve hakkımızdır ki kimse bunu bizden alamaz. Bizler, Hindistan hükümetine bu kararlarını en kısa sürede geri almalarını söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bangladeş#Hindistan#Başörtü Yasak

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul