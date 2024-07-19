Bangladeş'teki öğrenci protestolarında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 50’ye yükseldi

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Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına karşı üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği protestolarda bilanço artıyor.

Polis, bugün ülkenin başkenti Dakka’da halkın güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gösterilerin yasakladığını duyurdu. Polisin engellemelerine rağmen sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkan göstericiler ve polis arasında çatışmalar yaşandı. Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün çıkan olaylarda 5 gösterici hayatını kaybetti. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) Eş Genel Sekreteri Ruhul Kabir Rizvi’nin gözaltına alındığı, çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Ülkede salı gününden bu yana düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarındaki toplam can kaybı sayısı 50’ye yükseldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, dün polis ve göstericiler arasındaki çatışmalarda yaklaşık 100 polisin yaralandığı, 50'ye yakın polis kulübesinin yakıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

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Kamudaki iş alanlarının yüzde 56'sı belirli gruplara ayrılan Bangladeş'te bu kontenjanın 30'u 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine verilmişti. Savaşa katılanların ailelerine ayrılan kontenjan, ülke genelinde gerçekleştirilen öğrenci protestolarının ardından 2018'de kaldırılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme'nin geçtiğimiz ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanmasına karar vermesiyle protestolar yeniden patlak vermişti. Gösterilerde şiddet olaylarının ardından internete kısıtlama getirilmişti.