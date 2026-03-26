Bangladeş'te yolcu otobüsü nehre düştü: 24 kişi yaşamını yitirdi

#Bangladeş#Padma Nehri Faciası#Daulatdia Feribot
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 15:27

Bangladeş'te feribota doğru ilerlediği esnada nehre düşen yolcu otobüsündeki 24 kişinin öldüğü kaydedildi.

Bangladeş'te en az 40 yolcusu bulunan bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya 100 km mesafedeki Rajbari bölgesinde bulunan Daulatdia'de feribota doğru ilerlediği sırada Padma Nehri'ne düştü. 

Bangladeş polisi, otobüsün nehre düşmesi ve yaklaşık 9 km dibe batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İtfaiye yetkilisi Bin Zasim, olayın ardından ordu, polis, sahil güvenlik, 10 dalgıç yerel yetkililerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 5'i çocuk 22 kişinin nehre batan otobüsten çıkarıldığını söyledi.

Yetkililer, çok sayıda kaybın da olabileceğini bildirdi.

#Bangladeş#Padma Nehri Faciası#Daulatdia Feribot

